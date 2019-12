Falta planimetría y reconstrucción a un mes del enfrentamiento

Las investigaciones por las muertes y los hechos de violencia por el conflicto poselectoral en Cochabamba no avanzan por diferentes motivos. En el caso de la tragedia de Huayllani, en Sacaba, donde ocurrieron nueve de las 12 muertes, la Fiscalía no pudo tomar las declaraciones y recabar los datos para el informe de planimetría porque sólo cuatro familiares de las víctimas asistieron a declarar. Tampoco se realizó la reconstrucción de los hechos. Los familiares rechazaron estas denuncias y aseguraron que la Fiscalía no está realizando con esmero su trabajo.

