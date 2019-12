Juventudes del MAS en Chapare dan apoyo incondicional a Andrónico para que sea candidato

Una concentración de juventudes de las federaciones Única Centrales Unidas, Trópico y Carrasco, determinó brindar su apoyo incondicional al líder cocalero, Andrónico Rodríguez, para que sea candidato en las próximas elecciones.

“Ratificamos el apoyo incondicional al compañero Andrónico Rodríguez Ledezma como un líder referente a seguir, con la ideología de integrar al país”, señala una de las determinaciones aprobadas ayer.

En esa concentración, Rodríguez aseguró que tiene respaldo del expresidente Evo Morales, que está en Argentina con asilo político, aguardando que le otorguen la calidad de refugiado.

“Desde Argentina Evo llamó a la unidad de todo el trópico y Bolivia para lograr grandes victorias (…). Hay que hacer que el poder vuelva a manos del pueblo, como el presidente (Evo Morales) me ha expresado (...). Lo que se viene en próximos meses no es para menos, hay que tomar mucha conciencia”, dijo Rodríguez, que es vicepresidente de las seis federaciones del trópico de Cochabamba.

También anunció que desde el 18 de diciembre habrá “una oleada” de concentraciones, cabildos y ampliados nacionales para fortalecer al Movimiento Al Socialismo (MAS).

Rodríguez participó el sábado en una reunión realizada en Argentina, entre el expresidente Morales, autoridades, dirigentes y seguidores del MAS.

Ayer Morales brindó un discurso político en un acto público en Buenos Aires, Argentina.

“Estamos seguros hermanos, hermanas, como siempre en América Latina, en la patria grande, hemos derrotado a los golpistas (...). Vamos a volver pronto, vamos a volver pronto y seremos millones y millones”, señaló Morales en medio de una concentración de seguidores, al mismo tiempo, agradeció al Gobierno de Argentina por permitirle estar más cerca de Bolivia.

Otras determinaciones

En la concentración de las juventudes del MAS, también se determinó “castigar severamente” a quienes hayan denigrado los símbolos patrios, “en especial la Whipala”.

Exigen a la Policía y Fuerzas Armadas (FFAA) “tomar conciencia, no amenazar la vida del pueblo, no atentar en contra de la mujer de pollera y no velar por intereses de oligarquías fascistas”.

Asimismo, piden a la prensa local, nacional e internacional “bridar información real, oportuna y fidedigna de los hechos que se presentan en nuestro país”.