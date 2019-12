Piden que Achacollo sea incluida dentro de 200 procesos penales por el caso Fondo Indígena

El director del Fondo de Desarrollo Indígena, Rafael Quispe, pidió hoy que la ex ministra Nemesia Achacollo sea incluida dentro de al menos 200 procesos penales abiertos en el país, por el escándalo millonario de corrupción en el Fondo Indígena. El Ministerio Público anunció que revisará esa situación e incluirá a la exministra en los procesos que corresponda, porque "ella es la que ha autorizado el desembolso" de dinero.

"200 procesos tienen Elvira Parra y Marco Aramayo (exdirectores del Fondo Indígena), igual tiene que tener Achacollo, lo mismo; eso vamos a pedir", manifestó Quispe a ANF.

Actualmente, sobre Achacollo pesa un solo proceso por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, y por ese caso la ex autoridad cumple con el arresto domiciliario.

Para Quispe, la ex ministra debe ser investigada no solo por ese hecho, sino por cada uno de los procesos abiertos en el país, mismos que suman unas 200 causas penales, donde son investigados ex directores, técnicos y dirigentes campesinos.

ANF consultó a la fiscal Heidi Gil sobre este aspecto y la autoridad refirió que está revisando la situación de la ex ministra dentro de cada uno de los procesos abiertos por las irregularidades registradas en los 153 proyectos a favor de los sectores indígenas, algunos de los cuales fueron ejecutados, otros están inconclusos y otros son considerados "fantasmas".

"Sí (se analiza incluirla), porque son varios casos. Incluso del caso madre, podría decirse, se han sacado algunos otros casos, estamos tratando o de reagrupar o de seleccionar por proyectos (donde ella estaría involucrada)", apuntó la fiscal.

El Ministerio Público abrió varios procesos penales por los hechos de corrupción en el Fondo Indígena, mismos que son investigados en distintos puntos del país y los principales implicados son los ex directores de dicha entidad: Elvira Parra (detenida), Marco Aramayo (detenido) y Daniel Zapata (prófugo).

El mismo Aramayo, en declaraciones realizadas este año a ANF, denunció que sobre él pesan unas 256 denuncias, de las cuales, 86 ya están con imputación y ocho están en etapa de juicio oral.

Sin embargo, contra Achacollo se abrió un solo proceso que radica en el Juzgado Segundo de Instrucción Penal de La Paz y esa instancia dispuso su encarcelamiento en agosto de 2016; luego en diciembre de 2017, la ex autoridad logró salir de la cárcel con medidas sustitutivas de las que actualmente goza en el municipio de Montero, Santa Cruz.

Fijan fecha para tratar revocatoria de medidas sustitutivas de Achacollo

Inicialmente la audiencia para tratar la revocatoria de las medidas sustitutivas de Achacollo fue programada para el 2 de enero de 2020, sin embargo, aplicando el derecho a la justicia plural, pronta, oportuna, trasparente y sin dilaciones, se reprogramó dicha audiencia para este miércoles.

"Se señala audiencia de consideración de revocatoria de medida cautelar para el miércoles 18 de diciembre de 2019 a horas 08.45, debiendo para tal efecto cumplirse con las notificaciones a todos los sujetos procesales", refiere la resolución judicial a la que tuvo acceso ANF.

La fiscal refirió que esa audiencia pedirá que se revoque las medidas sustitutivas de la ex ministra.

"Hemos solicitado todos los requerimientos, estamos a la espera, pero por lo que hasta ahora tenemos datos hay elementos (contra la exautoridad). En su momento, al parecer no correspondía (que la liberen con medidas sustitutivas)", apuntó la autoridad.