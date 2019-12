Evo dice que es perseguido y pide que se lo deje entrar a Bolivia para hacer política

El expresidente Evo Morales, en una conferencia de prensa desde Buenos Aires, Argentina, dijo que es un perseguido y pidió al actual Gobierno transitorio que se lo deje entrar a Bolivia para hacer política como jefe de campaña del Movimiento Al Socialismo (MAS)

“Que acabe la persecución política y que me dejen entrar a Bolivia. No soy candidato y no voy a ser candidato en estas elecciones, pero tengo derecho a hacer política como político. Solo es nuestro pedido”, expresó Morales, respondiendo a las cómodas preguntas hechas por la prensa argentina e internacional.

El mandatario aseguró que conoce sus responsabilidades como refugiado político en Argentina y que respetará todas las leyes del vecino país.

“He llegado a México triste y destrozado. En una semana empecé a recuperarme y ahora llego a Argentina fuerte, envalentonado y animado para desde acá aportar a la campaña”, agregó, acompañado del excanciller, Diego Pary, y la exministra de Salud, Gabriela Montaño.

Dijo que para que haya elecciones "libres, sanas y transparentes" no pueden haber “perseguidos políticos, detenidos, hermanas y hermanos que están en las embajadas sin salvo conductos”.

Morales también reiteró que fue víctima de un "golpe de Estado". Aclaró que "no sólo fue golpe contra el indio sino contra el litio".

Afirmó que Estados Unidos está detrás de su dimisión porque no ha sido incluido como potencial mercado, en el proyecto de industrialización del litio boliviano.

Finalmente, rechazó nuevamente el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que calificó a las elecciones anuladas del 20 de octubre como fraudulentas.

Morales renunció a la presidencia el 10 de noviembre, tras la publicación del informe preliminar de la OEA, que evidenció las irregularidades en el proceso electoral. Tras su dimisión viajó a México para recibir asilo político y el 12 de diciembre llegó a Argentina para permanecer en el vecino país como refugiado.