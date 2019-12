Excónsul afín al MAS detenido con droga declarará mañana ante un tribunal de Argentina

Diego Fernando Vega Ibarra, quien hoy fue encontrado transportando droga hacia Argentina, declarará a las 9:00 (hora boliviana) ante un tribunal de la ciudad argentina de Tartajal, en la provincia de Salta, según información difundida en el programa a Todo a Pulmón en Cadena A.

La exautoridad, designada en Orán el 11 marzo de este año por el gobierno del expresidente Evo Morales, se presentará ante un juez y fiscales de ese país. Se prevé que sea sometido a un juicio abreviado.

Vega fue detenido hoy en Orán por la Policía argentina y encontraron en el vehículo, que él conducía, más de 8 kilos de cocaína.

Según medios argentinos, mostró su tarjeta de presentación de cónsul, en el momento que lo retuvieron, en una inspección de rutina.

Vega al ser sorprendido dijo que la droga no le pertenecía y estaba muy tranquilo, no demostraba ningún gesto de nerviosismo que indique que estaba llevando algo sospechoso, según datos policiales de ese país, informó Cadena A.

Ante esto, el Gobierno transitorio de Bolivia emitió un comunicado aclarando que el 25 de noviembre se cesó del cargo a Vega y se designó a a Karla Roxana Villarroel Huapalla.

La ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, ubicada a unos 20 minutos de la frontera con Bolivia, en la provincia de Salta, sería la región donde Morales pretende fijar su residencia.

INVESTIGACIÓN

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Zamora, informó esta noche que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) investigará los nexos del excónsul.

"Esto no es una casualidad, esto nos está llevando a la investigación profunda de los nexos que tiene o que debe tener el señor Vega Ibarra. Esto se ha convertido para la Felcn en una investigación profunda, en la que vamos a pedir a los pares de la Argentina, que nos puedan cooperar en esto", dijo en conferencia de prensa.

Zamora dijo que llama la atención que el excónsul, que era un "hombre fuerte en Tarija" del Movimiento Al Socialismo (MAS), fue encontrado con cocaína cerca donde está radicando el expresidente Morales.

"Pero lo que más nos llama la atención es que el excónsul se lo ha detenido en Orán, no sabemos si venía de la reunión con el expresidente Evo Morales, no sabemos en qué reuniones ha participado con el expresidente Morales, pero al mismo tiempo no sabemos por qué el excónsul se dedica al narcotráfico", respaldó.

Retienen al excónsul de Bolivia en la ciudad argentina de Orán con 8 kilos de cocaína by Los Tiempos Digital on Scribd