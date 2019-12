Morales asegura que se arrepiente de haber potenciado a las FFAA cuando era presidente

El expresidente Evo Morales aseguró hoy que se arrepiente de haber potenciado a las Fuerzas Armadas (FFAA) durante los 13 años de gestión gubernamental del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Me arrepentí de haber potenciado las Fuerzas Armadas (...). Cuando llegamos al Gobierno las Fuerzas Armadas tenían un solo helicóptero, ahora he dejado con 36 helicópteros. Lo que más duele, ahora veo en televisión, desde el helicóptero matando a mis hermanos y mis hermanas”, expresó Morales en una conferencia de prensa desde Argentina.

Acusó nuevamente a la Policía y a las FFAA como impulsoras para su renuncia que aseguró que fue forzada. “Se suman al golpe y de paso la Organización de Estados Americanos, impulsada por grupos racistas y fascistas, terminaron como golpistas”, señaló.

Finalmente aseguró que es un perseguido y pidió al actual Gobierno transitorio que se lo deje entrar a Bolivia para hacer política, como jefe de campaña del MAS.

“Que acabe la persecución política y que me dejen entrar a Bolivia. No soy candidato y no voy a ser candidato en estas elecciones, pero tengo derecho a hacer política como político. Solo es nuestro pedido”, expresó.

Morales renunció a la presidencia el 10 de noviembre, tras la publicación del informe preliminar de la OEA, que evidenció las irregularidades en el proceso electoral. Tras su dimisión viajó a México para recibir asilo político y el 12 de diciembre llegó a Argentina para permanecer en el vecino país como refugiado.