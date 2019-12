Evo sobre la orden de aprehensión en su contra: No me asusta, me da fuerza

El expresidente Evo Morales aseguró, desde su asilo en Argentina, que la orden de aprehensión que fue emitida en la víspera no le “asusta”, y al contrario “me da más energía y más fuerza”.

“Acabo de informarme que hace una hora, el mejor legado a Evo a 14 años (por el Día de la Revolución Democrática y Cultural que el MAS celebra hoy) es una orden de aprehensión. No me asusta, más bien me da más energía, más fuerza, mientras tenga la vida, el destino me acompañe, vamos a seguir en esta lucha política por una Bolivia digna y soberana”, dijo el exmandatario en contacto telefónico con el encuentro que se desarrolla en el estadio de Shinahota, donde el MAS celebra los 14 años de la primera victoria electoral de Evo Morales, en 2005.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, publicó en sus redes sociales la orden de aprehensión que una comisión de fiscales expidió hoy en contra de Evo Morales, por la presunta comisión de los delitos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo. El caso tiene que ver con la conversación que tiene con el dirigente Faustino Yucra y a quien le ordena el bloqueo de las ciudades para dejar a la población sin alimentos.

El exmandatario aseguró que el Gobierno transitorio busca “escarmentar” a los líderes de su partido “como en tiempos de la colonia descuartizaron a Tupak Katari para escarmentar y que nunca más haya un líder indígena”.

El exmandatario pidió a sus bases “que no se dejen engañar” con algunos compañeros dirigentes que están debatiendo sobre nuevos liderazgos. “Les pido que no me abandonen”, indicó.