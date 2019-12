FAB dice que el incidente del helicóptero que transportaba a Evo fue por exceso de peso

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) ampliará el plazo para que los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) convoquen a elecciones generales. Ver más La Asamblea Legislativa ampliará el plazo para que el TSE convoque a nuevas elecciones

“Acabo de informarme que hace una hora, el mejor legado a Evo a 14 años (por el Día de la Revolución Democrática y Cultural que el MAS celebra hoy) es una orden de aprehensión. No me asusta, más bien... Ver más Evo sobre la orden de aprehensión en su contra: No me asusta, me da fuerza

El Ministerio Publico emitió hoy una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales acusado de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo, según confirmó el ministro de Gobierno... Ver más Emiten orden de aprehensión contra Evo Morales acusado de sedición y terrorismo