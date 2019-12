Evo: No es momento de proclamas, vamos a definir candidatos conmigo

El expresidente y actual jefe de campaña del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, desde su asilo en Argentina, llamó la atención ayer a “algunos dirigentes” que ya han comenzado con proclamaciones de candidaturas y aseguró que “no es el momento” para ello, puesto que será en una reunión “conmigo”, ya sea en Bolivia o Argentina, que se defina la lista final de candidaturas del expartido de gobierno.

En días pasados, el excanciller David Choquehuanca fue proclamado por las 20 provincias de La Paz como precandidato presidencial, mientras que Andrónico Rodríguez también fue nombrado como presidenciable desde las organizaciones de Cochabamba.

El exmandatario, desde su exilio en Buenos Aires, dio un discurso vía teléfono en la concentración que se organizó ayer en Shinahota, por los 14 años de la primera victoria electoral del MAS en 2005, que para el partido azul se conoce como el Día de la Revolución Democrática y Cultural.

En su alocución, el jefe de campaña del MAS aseguró que tiene datos de encuestas “de la derecha” en la que el MAS sale primero. “Es el mejor momento para debatir por sector, por sección, candidatos a presidente y vicepresidente, no es el mejor momento para proclamaciones, habrá una vez un encuentro nacional, cerca de Argentina, en Bolivia, vamos a decidir conmigo quién va a ser candidato a presidente o vicepresidente, a partir de este momento comenzarán las proclamaciones (...). Y quien sea candidato, voto consigna y en línea, y el que no respeta será un traidor”, dijo Morales a la multitud.

El exmandatario se quejó porque hay dirigentes que hablan de un momento “post Evo”. “No se hagan engañar con algunos compañeros dirigentes, nacionales o regionales que están diciendo que hay que debatir el ‘post Evo’, que hay que buscar nuevos liderazgos, sólo quiero decirles que no me abandonen”, dijo.

El exmandatario también llamó la atención duramente a dirigentes del Pacto de Unidad, a quienes no nombró, porque no estarían asistiendo a las convocatorias que hace para realizar reuniones en Buenos Aires.

“Quiero que sepan, al Pacto de Unidad, dirigentes, les he convocado acá y algunos no quieren venir, quiero que sepan, si no quieren venir dirigentes nacionales, me están rogando dirigentes departamentales, bartolinas, se van a venir aquí para reunirse conmigo para ganar las elecciones nacionales”, advirtió.

Las últimas semanas hubo dos proclamaciones de candidaturas al interior del MAS. El martes, en El Alto, el excanciller Choquehuanca fue nominado presidenciable como representante de ese departamento.

“Los líderes tienen que escuchar a sus pueblos, a sus bases. Si nosotros decidimos acatar a las bases no podemos escaparnos, tenemos que estar en condiciones de asumir desafíos, estamos en capacidad, nosotros no hacemos lo que queremos, sino lo que nuestros pueblos quieren”, dijo el excanciller en la oportunidad, en la que habló de fortalecer nuevos liderazgos.

En Cochabamba, se maneja entre las organizaciones del MAS otro nombre, el de Andrónico Rodríguez, vicepresidente de las Seis Federaciones del Trópico, muy cercano a Morales.

EVO: DIFÍCIL HALLAR UN CANDIDATO DE UNIDAD

En una entrevista con el periódico Página 12, Evo Morales admitió que es difícil para el MAS encontrar un candidato a la presidencia que una las diferentes corrientes, aunque también afirmó que saldrán victoriosos en las próximas elecciones.

“A veces me pregunto por qué siempre hay tanto miedo a Evo. Ahora, es difícil que algún compañero pueda unir regiones o sectores sociales, que incluya el derecho del campesino indígena originario, pero también el de la clase media profesional, que es otro movimiento importante”, dijo.

Morales mantiene la idea que él y Álvaro García Linera eran los candidatos que, además, garantizaban la unidad de Bolivia, que evitaban la confrontación. En ese sentido, el MAS tiene la tarea de perfilar a un postulante con compromiso político, conocimiento y capacidad profesional.