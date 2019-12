Gobierno afirma que no hay impunidad para nadie ante anuncio de Sánchez Berzaín de volver a Bolivia

LA PAZ |

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, afirmó hoy que en Bolivia no habrá impunidad para nadie ante la intención del exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, de volver a Bolivia, quien es acusado por la masacre de octubre de 2003.

"El señor Sánchez Berzaín tiene deudas pendientes en nuestro país, tiene que rendir cuentas al pueblo boliviano y la justicia tiene que actuar de acuerdo con la ley. No hay impunidad absolutamente para nadie, sean de anteriores gobiernos o de este gobierno tienen que rendir cuentas al pueblo boliviano", dijo a los periodistas.

Sánchez Berzaín está refugiado desde 2003 en Estados Unidos, a donde huyó tras una represión militar contra civiles que dejó más de 60 muertos en septiembre y octubre de ese año.

"El pueblo boliviano quiere justicia, no quiere impunidad y, por lo tanto, nuestra justica, que ahora no está sometida al interés político, tiene que actuar de manera independiente y tiene que sancionar, tiene que investigar a quienes hayan sido autores de hechos que no corresponden", agregó Núñez.

Sánchez Berzaín, el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y otras exautoridades están acusados por los delitos de genocidio, entre otros.

"El que quiera venir que venga, pero que se someta a la justicia boliviana, que le rinda cuentas al pueblo boliviano", indicó Núñez.

Al respecto, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, explicó que los perseguidos y exiliados políticos durante el Gobierno del expresidente Evo Morales pueden retornar al país en estricto apego a las leyes y el derecho a la defensa en caso de enfrentar juicios.

"Se va a cumplir a cabalidad con (la) ley (...). Yo no voy a hacer tráfico de influencias con nadie ni voy a beneficiar absolutamente a nadie", dijo.

El Gobierno creó a inicios de diciembre el Comité Interinstitucional de Defensa a las Víctimas de Injusticia por motivos Políticos con el objetivo de garantizar un proceso judicial transparente para unos 1.300 exiliados políticos.