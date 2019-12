Exministra López teme a Gobierno de Áñez y dice que fue “linchada”

Tras su aparición junto al expresidente Evo Morales en Argentina, la exministra de Comunicación Gisela López afirmó este miércoles que fue “linchada mediáticamente” después que el Gobierno transitorio le inició un proceso por el caso Neurona.

La exministra dijo que a la fecha no fue convocada por la Fiscalía por este caso, sin embargo, acusó “al Gobierno transitorio de Jeanine Áñez de hostigarla, amenazarla y haberle dado muerte civil”.

“Yo no he sido requerida por la justicia hasta hoy, Navidad. He sido linchada mediáticamente. He sido hostigada, amenazada y me ha dado muerte civil el golpismo, pero no tengo siquiera requerimiento para declarar”, escribió en Twitter.

La ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, informó en declaraciones pasadas que la Contraloría confirmó el daño al Estado respecto a los contratos del Ministerio de Comunicación con la empresa mexicana Neurona.

López dijo que tras su aparición le teme al Gobierno de Áñez y cree que “desatará su ira” en su contra: “A partir de mi aparición pública y de este tuit sé que el golpismo desatará su ira. No crean que no temo. Si han sido capaces de matar 36 personas para llegar al poder, ¿no tengo derecho a temer?”, dijo.