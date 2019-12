López Obrador responde a Bolivia que no caerá en "ninguna provocación"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, evitó hoy responder al vocero internacional del Gobierno boliviano, Jorge Tuto Quiroga, que ayer condenó el asilo a exfuncionarios del MAS, y señaló que no caerá en ninguna provocación.

AMLO ratificó que serán las instancias jurídicas internacionales las que diriman el conflicto entre Bolivia y México.

Ayer Quiroga cuestionó que se proteja a "criminales", acusó de cinismo al mandatario mexicano y tildó de "matón", "machista" y "cobarde", entre otras expresiones. Dichas declaraciones surgieron tras conocerse la denuncia del gobierno de México interpuesta ante la Corte Penal Internacional contra el gobierno de Bolivia por violar obligaciones diplomáticas.

"No voy a caer en ninguna provocación (...) No vamos nosotros engancharnos en dimes y diretes, no está en nuestro nivel", aseguró hoy López Obrador.

Para López Obrador es un "asunto que se va a tratar en organismo internacionales Estamos recurriendo a la legalidad internacional, al derecho internacional", dijo en relación al asedio a las sedes diplomáticas del que acusan al Gobierno de Jeanine Añez.

Asimismo, el Presidente mexicano aseguró que su país respetará y defenderá el derecho al asilo.

"Nosotros vamos a seguir demandando que se respete la soberanía de nuestro país que se representan en la embajada en Bolivia. No se puede violar el derecho internacional, se tiene que garantizar el derecho de asilo y esperemos que se actúe con sensatez y que no vayan a invadir nuestra representación diplomática en Bolivia", aseveró.

México refugia en su embajada en La Paz a nueve exautoridades gubernamentales, cuatro de ellas con órdenes de aprehensión en su contra, por delitos electorales y de terrorismo.

Ayer, la canciller nacional, Karen Longaric, demostró que en tres oportunidades la legación diplomática mexicana en La Paz pidió que se refuerce la seguridad