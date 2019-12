Xabier Azkargorta sobre el conflicto en Bolivia: Nunca vi golpe de Estado

El extécnico mundialista de la selección de Bolivia, Xabier Azkargorta, se refirió al conflicto político que vivió el país y a la actual situación tensa que tiene con España, México y Argentina.

En su cuenta de Twitter, dijo que en Bolivia no hubo golpe de Estado haciendo referencia a las diversas declaraciones, sobre todo de exautoridades del Movimiento Al Socialismo (MAS), que sostiene que en Bolivia se instauró un Gobierno transitorio a la fuerza.

Por otro lado, dijo: “¿me pongo la capucha? Siento vergüenza”, en alusión al incidente que implicó a funcionarios de la embajada española que acudieron acompañados de "encapuchados" y "presumiblemente armados" a la residencia de la embajadora de México, María Teresa Mercado, el pasado viernes.

Soy boliviano de alma español de papeles, vasco de corazón. Mi aita Patxi sufrió carcel en Ondarreta y Martutene, siempre me enseñó verdad y respeto como grandes valores. Me pongo la capucha? Siento verguenza. NO me moví de Bolivia. Nunca vi golpe de Estado

— Xabier Azkargorta (@xabigorta) December 29, 2019