Ciudadanos organizados se autorrepresentan en las calles

La protesta que se cumplió entre octubre y noviembre en rechazo a los resultados de las elecciones, en las que el expresidente Evo Morales se declaró ganador, fue sostenida únicamente por la acción directa de los ciudadanos que se autorrepresentaron, se autoorganizaron y autodefendieron en las calles. Esta manifestación sui géneris, nunca antes vivida en Bolivia, nació después del 20 de octubre, se sostuvo por la perseverancia de una generación que creíamos era despolitizada y se extendió hasta después del 12 de noviembre, cuando se produjo la sucesión presidencial tras la renuncia del primer mandatario.

La politóloga María Teresa Zegada, al analizar ese período, señala que los pedidos del respeto al voto del 21F y a la Constitución Política del Estado (CPE) ya estaban instalados por las plataformas ciudadanas y lo que se produjo fue un agravamiento de la crisis ciudadana después de que el Órgano Electoral cometiera irregularidades y se conociera sobre el fraude electoral.

Según el economista y escritor Roberto Laserna, estuvimos al borde de que estallara un conflicto violento que hubiera tenido características de guerra civil. “El movimiento de protesta contra el fraude fue fundamentalmente pacífico, pero el Gobierno buscó desarticularlo con movilizaciones agresivas que en un momento contaron incluso con la protección policial. La acción militar logró, finalmente, evitar el deterioro del conflicto”, acotó.

“No había visto algo así antes”, dijo al señalar que le llamó la atención la orientación de la protesta porque el reclamo del respeto al voto se convirtió en una reivindicación de la ley y de la libertad individual. “Las referencias a la libertad siempre se vinculaban al Estado y la Nación, como soberanía y liberación nacional. Esta vez fue a la persona, a su libertad de elegir. Esto es nuevo y muy importante para el futuro de la democracia”, aseguró.

Los jóvenes

En cuanto a los actores del conflicto, Laserna afirma que los primeros que salieron a las calles fueron los jóvenes, y se quedaron ocupándolas hasta el final, marcando el ritmo y los alcances de la protesta. Un segundo grupo clave identificado por el experto fue el de las mujeres, que además ya tenía la experiencia de las movilizaciones en defensa del 21F y en rechazo a la negligencia gubernamental del manejo de los incendios de la Chiquitanía. “Esa presencia fortaleció mucho el movimiento juvenil, que lo hizo ciudadano”, precisó.

Los jóvenes, que organizaron bloqueos con cintas de plástico y pitas, hacían turnos para cerrar las vías y para animarse cantaban y coreaban ¿Quien s e cansa?“ ¡Nadie se cansa!¿Quién se rinde? ¡Nadie se rinde!”.

CONADE

Comité Nacional de Defensa de la Democracia

Luis Fernando Camacho

Expresidente del Comité Cívico de Santa Cruz y candidato a la presidencia

Marco Pumari

Expresidente del Comité Cívico de Potosí y posible candidato a la presidencia

mesagrande.jpg Carlos Mesa, candidato a la presidencia por CC ARCHIVO

Una protesta con una diversidad de actores y múltiples repertorios

La demanda de los ciudadanos autoorganizados y autorepresentados en las calles carecía de un liderazgo, excepto en Santa Cruz y Potosí, cuyos presidentes cívicos, Luis Fernando Camacho yMarco Pumari, respectivamente, acaudillaron laprotesta que iba en escalada en todo el país. Waldo Albarracín, del Conade, y el candidato presidencial de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, a lo largo del conflicto, dieron las pautas del camino legal a seguir para salir de la grave crisisy reencaminarnos en la vía democrática.

Los ciudadanos pedían en las callesrespeto y transparencia de los resultados de la elección, así como el reconocimiento de la segunda vuelta, luego la anulación de los comicios y, finalmente, la convocatoria a nuevas elecciones y la renuncia de Evo Morales.

La politóloga Marité Zegada también identificó que en el conflicto de octubre actuaron los sindicatos, gremios, organizaciones de vecinos, plataformas y activistas; es decir, una diversidad de actores con múltiples repertorios y desde distintas matrices ideológicas, desde el troskismo más radical hasta los más liberales, con una configuración sostenida en el tiempo. “Hubo bloqueos vigilias, cabildos; es decir, una combinación de estrategias que osciló entre la autoconvocatoria y la autodefensa”, dijo.

En la zona norte se conformó un grupo autodenominado Resistencia Juvenil Cochala (RJC), que articuló los bloqueos,las manifestaciones, los cabildos de la zona norte de Cochabamba.Este grupo, conocido también como “motoqueros”, se ocupó de la defensa de los pobladores contra posibles ataques de cocaleros,grupos y sindicatos que acudían a la convocatoria masista de atemorizara la población.

Según Zegada, el conflicto se desarrolló en tres escenarios: uno en el que actuaron la Policía, las Fuerzas Armadas(FFAA), los candidatos a la presidencia y los partidos políticos; un segundo en el que los actores sociales movilizados estaban en las calles, además de movimientos cocaleros, Bartolinas y sindicatos campesinos, en los que primó la tensión y hubo enfrentamientos, y un tercer nivel fue el de las redes sociales, un campo de disputa discursivo y simbólico, en el que la frontera entre la verdad y la mentira era muy delgada y en algunos casos era irrelevante porque en ella primaba la política de la emoción.

El sociólogo George Komadina afirma que las clases medias urbanas jugaron un rol central en la primera parte del conflicto. Diversas organizaciones sostuvieron la acción colectiva: los comités cívicos (sobre todo en Santa Cruz y Potosí), el Conade, organizaciones barriales y juveniles y comités de resistencia formados espontáneamente. El analista puntualiza que en un segundo momento actuaron las organizaciones campesinas controladas por el MAS y cuyo objetivo era el cerco a las ciudades. “El motín de la Policía fue el momento de inflexión porque privó al Gobierno de su aparato de coerción”, señala.

camacho-pumri.jpg Marco Pumari y Luis Fernando Camacho, líderes cívicos de Potosí y Santa Cruz, en noviembre pasado. ARCHIVO

Cívicos se lanzan a la arena política y ¿hay interesesde trasfondo?

Después de haber asumido la representación de los ciudadanos que rechazaban el fraude electoral, los dirigentes cívicos de Santa Cruz y Potosí, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, respectivamente, quedaron seducidos por el poder y decidieron participar en las próximas elecciones presidenciales.

La politóloga María Teresa Zegada señala que no hay un salto automático entre un liderazgo social en un momento de conflictividad a un liderazgo político institucional como es la candidatura a la presidencia. “Incluso ahora que no se han consolidado las candidaturas, se ve que no hay la madurez suficiente para se postulen a la presidencia”, agrega.

Por su parte, George Komadina arguye que los comités cívicos jugaron un rol estratégico durante la crisis política y que ciertos dirigentes cívicos han distorsionado la movilización ciudadana con fines políticos y electorales. “De hecho, aparte de Santa Cruz y Potosí, en los otros departamentos la movilización fue encarnada por otros actores que no se sienten representados en líderes como Camacho y Pumari”, dijo.

El politólogo Marcelo Arequipa considera este hecho como algo que está ocurriendo en nuestra política a mucha velocidad y con el agregado de la movilización, pero que gira en torno a intereses privados. Los cívicos y, en especial, Camacho quieren acelerar los cambios en política lo más pronto posible.

En cuanto a la repetición de viejas prácticas políticas, el estudioso señala que en realidad deben entenderse como que hoy el agregador de movilización política no es la ideología, tampoco la identidad, serían definitivamente intereses.

Zegada afirma que lapresencia de los cívicos, en este momento, ha revelado que hay grupos de poder, intereses económicos, que están intentando rearticularse en el ámbito político. “Éstos lograron con el MAS un acuerdo importante, pero están buscando un mejor lugar o un posicionamiento tanto en este Gobierno como en el futuro. O tal vez quieren impulsar una candidatura propia”.

Los movimientos cívicos, así como los trasfondos que tienen los liderazgos, señala Zegada, son un tema que hay que tener muy presente para poder ver una parte del escenario político y que a ello se suman los movimientos ligados al MAS que significan un importante porcentaje de votación y que en este momento no están pudiendo canalizar esa fuerza política que han acumulado en estos años.

Y, por último, advierte que “han quedado heridas al calor de la confrontación y ante un discurso deliberado de la autovictimización de parte de Evo Morales, de la exacerbación del racismo, de confrontación cultural, pero que deben ser encarados de manera estructural en la sociedad y las fracturas regionales, los gritos de federalismo y la ausencia de mediadores para zanjar un conflicto”.