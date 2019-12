Copa anuncia interpelación a ministros por conflictos en Senkata y Sacaba

La presidenta del Senado, Eva Copa informó hoy que tras el receso de la Asamblea Legislativa Plurinacional se realizará la interpelación a ministros del Gobierno transitorio de Jeanine Áñez por las muertes que se produjeron durante los enfrentamientos en Senkata y Cochabamba en la crisis poselectoral.

“Antes de entrar al receso parlamentario ha habido un grupo de parlamentarios que han realizado la petición de informe oral al ministro, (Arturo) Murillo el cual ya se ha agendado con su gabinete, que será volviendo del receso entorno a los hechos de Senkata y Cochabamba”, indicó Copa durante una entrevista en Unitel.

Los legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) prevén realizar la petición de informe oral y escrito al ministro de Gobierno, Arturo Murillo y el ministro de Defensa, Luis Fernando López, por los hechos ocurridos en noviembre con el saldo de heridos y fallecidos.

Ayer el expresidente Evo Morales pidió a sus legisladores de la ALP interpelar a las autoridades y tratar su renuncia a la presidencia, y de Álvaro García Linera, a la vicepresidencia. Al respecto presidenta del Senado manifestó que esta consulta se realizará entre la primera y la segunda semana de enero.

“No sea ha tocado aún porque no era un tema prioritario en su momento pues nosotros, estábamos llevando adelante la ley para las elecciones venideras, pero corresponde tocarla, esto ya estaba en agenda y lo único que vamos a hacer es darle continuidad”, destacó.

Copa aseguró que ambos temas serán tratados porque corresponde.como "responsabilidad de la Asamblea", más allá de la recomendación del exmandatario.

Sobre los candidatos Copa no descartó asumir la postulación si existe consenso desde El Alto, ciudad por la que fue elegida senadora, para proponerla.

"Eso lo va a definir mi ciudad, yo no me puedo autoproclamar, lo dejo en las manos de mis bases, yo aceptaría si es que hubiera consensos (...) Me abstengo de hablar de estos temas porque no es ético en mi posición y en cumplimiento de mis tareas como presidenta del Senado".