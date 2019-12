De México a Cuba y Argentina, Evo causa polémica con asilo

10 de noviembre de 2019, fecha que quedará grabada en lo profundo del expresidente Evo Morales. Presionado por las movilizaciones sociales, el informe de la OEA sobre irregularidades en las elecciones del 20 de octubre, el pedido de la Central Obrera Boliviana (COB), de las Fuerzas Armadas, además de otras organizaciones, el exmandatario presentó su renuncia e inmediatamente se conoció que México había recibido a 20 miembros del Ejecutivo y Legislativo en su embajada de La Paz y extendió la oferta de asilo a Morales.

A las 15:00 del lunes 11 de noviembre, en conferencia de prensa el canciller mexicano Marcelo Ebrard anunció que, de conformidad con las leyes mexicanas y ante la petición verbal y escrita de Morales, el Gobierno de México le había concedido el asilo.

La oferta fue aceptada debido a que presumiblemente su vida corría riesgo, por lo que inmediatamente se puso en ejecución el traslado de Morales hasta México a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana.

La salida del dignatario renunciante no fue fácil. Morales tuvo que armarse de paciencia para viajar de Bolivia a México. Primero, esperó los permisos en el aeropuerto de Chimoré, trópico de Cochabamba; luego se trasladó a Paraguay a recargar combustible y, por último, hizo un meticuloso recorrido aéreo que no violara las decisiones que cada país tomó ante la crisis boliviana para llegar a su destino final.

La noche del 11 de noviembre, Morales, acompañado de Álvaro García, Gabriela Montaño, entre otros, resguardados por sus partidarios, en medio de abrazos y algunas lágrimas, abordaron la aeronave mexicana.

El canciller mexicano explicó que fue todo un periplo. La primera ruta pasaba por Perú, donde se tuvo que esperar autorización de Bolivia, ya en cielo nacional se notificó que el permiso había sido revocado y tuvo que retornar a Lima.

La Fuerza Aérea Boliviana (FAB) le otorgó el permiso de ingreso a Chimoré, pero a su retorno a México, Perú notifica que “por valoraciones políticas” ya no autorizaba usar su territorio para repostar de camino a México.

Se buscó una nueva alternativa. México contacto a Paraguay, nación que autorizó para volar a Asunción y repostar para hacer las gestiones requeridas.

Después de 16 horas de vuelo, arribó a México tras superar el recorrido por el espacio aéreo en la línea fronteriza entre Bolivia y Brasil para entrar a aguas internacionales.

En sus tres semanas en México, Morales dio entrevistas y conferencias y tuiteó decenas de mensajes contra el Gobierno interino de Bolivia, liderado por Jeanine Áñez.

El canciller Marcelo Ebrard lo recibió tan pronto se bajó del avión ylo acogió sin reparos bajo la teoría del golpe de Estado en Bolivia.

Morales viajó a Cuba, unos calificaron que su salida fue por la puerta trasera, y el justificativo fue que tenía que recibir atención médica especializada.

Cuba no fue la parada definitiva de Morales, el Gobierno de Argentina efectuó un operativo secreto desde la isla para que el exdignatario llegue a esa nación.

“Evo Morales, su vicepresidente Álvaro García Linera, su excanciller, la exministra Montaño y el exembajador de Bolivia ante la OEA aterrizaron esta mañana en el país; les he dado asilo político para que entren y ellos luego pidieron ser refugiados”, informó el canciller argentino Felipe Solá.

Permisos deviaje

Perú

En un inicio dio autorización de sobrevolar su espacio aéreo, pero al intentar regresar por la misma ruta negó el permiso.

Paraguay

La aeronave que trasladaba a Evo Morales a México hizo escala en el aeropuerto internacional de Asunciónpara abastecerse de combustible.

Arribo

Morales llegó a México después de 12 horas de vuelo y fue recibido por el canciller Marcelo Erbrard.

Jefe de campaña desde Argentina

Argentina es el tercer país en el que Evo Morales está desde su renuncia a la presidencia, el 10 de noviembre pasado, tras semanas de protestas callejeras y numerosas denuncias de fraude en las elecciones del 20 de octubre.

A lo largo de su mandato, Morales destacó la buena relación que mantuvo con los exmandatarios Néstor Kirchner y Cristina Fernández, quien ahora retornó a la Casa Rosada como vicepresidenta.

La decisión del Gobierno de los Fernández es prestar todo el apoyo al expresidente boliviano. Muestra de ello es que le permite desempeñar el papel de jefe de campaña del MAS desde la vecina nación, donde lleva adelante una serie de reuniones. Pese a que el Gobierno argentino dijo que Evo, en principio, no podría hacer comentarios políticos, el expresidente boliviano no dejó la práctica de enviar constantes mensajes por Twitter, como hacía desde México. El jefe de Gabinete de Argentina, Santiago Cafiero, señaló que no restringirán a Morales y aseveró que un refugiado tiene los mismos derechos de que un ciudadano argentino.