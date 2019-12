Sindican a Evo de mandar a cercar para forzar su retorno

La salida del expresidente Evo Morales no representó la pacificación del país; al contrario, hubo grupos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) que cercaron las ciudades a través de bloqueos en las carreteras. También realizaron marchas y protestas que terminaron en violencia. Un audio y montos de dinero hallados en las protestas hicieron que se señale al exmandatario por terrorismo y sedición.

Cochabamba, La Paz y El Alto fueron las ciudades más golpeadas por la violencia desde el 11 de noviembre. Varias comunidades campesinas cortaron las carreteras y otras intentaban llegar hasta las capitales para protestar. En estas marchas se encontró la participación de varios dirigentes del MAS, como fue el caso de Feliciano Vegamonte, Marco Carrillo, Hermo Pérez y otros.

La Policía trató por varios medios de evitar el ingreso de estas marchas hasta las capitales. Para ello, los policías hicieron requisas a las protestas. En un manifestación, los oficiales arrestaron a más de 493 personas, confiscaron 30 mil dólares y 228 mil bolivianos, suma que continuó creciendo, informó el comandante departamental, Jaime Zurita.

Entre los arrestados se encontraron personas con carnets de militancia y dirigentes del MAS. Es así que las autoridades plantearon la hipótesis de que estas cabezas habrían financiado las protestas. Esta idea intentó ser demostrada por el Gobierno transitorio a través de un video.

Video

El terror en las ciudades y el desabastecimiento de alimentos comenzó a crecer con el paso de los días; entre tanto, la presidenta Jeanine Áñez posesionó al gabinete de transición. No tardó en aparecer el nuevo ministro de Gobierno, Arturo Murillo, el 20 de noviembre, para presentar un video en el que se escucha a Morales dar órdenes para cercar las ciudades y mantener las marchas y protestas hasta su retorno.

El video muestra una conversación telefónica entre el dirigente del MAS y procesado por narcotráfico Faustino Yucra y el exmandantario. En el diálogo, Morales le dice que debe organizar grupos cada 24 horas para que no se debiliten los bloqueos. Seguidamente, afirmó que el objetivo es dejar sin comida a las ciudades a través de un “cerco de verdad”.

“Hermano, que no entre comida a las ciudades. Vamos a bloquear, cerco de verdad. Yo me acuerdo, cuando me han expulsado del Congreso en 2002, tal vez ocupé el mismo terreno, lo mínimo en Oruro, Cochabamba, La Paz, bloquearon. Ahora me expulsan de Bolivia y hay bloqueo, hasta ganar, hermano”, mencionó el expresidente en el video expuesto por el ministro Arturo Murillo.

Este video generó que se señale a Morales por la presunta comisión de los delitos de terrorismo y sedición. En su momento, el expresidente dijo que se trataba de un montaje audiovisual y que él no tuvo una verdadera relación con estos hechos.

Decreto Polémico

Ante los constantes hechos de violencia que se estaban suscitando en el país, Áñez promulgó el Decreto Supremo (DS) 4078. Esta norma fue cuestionada de manera inmediata, pues eximía de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas (FFAA) en caso de tener que utilizar la fuerza para reprimir protestas; situación que se vivió en los conflictos de Senkata, en El Alto, y Sacaba, en Cochabamba.

El decreto fue promulgado el 14 de noviembre y de manera inmediata se pronunciaron diferentes organizaciones de derechos humanos, pues se veía una carta blanca para dar lugar al uso de fuerza desmedida en los conflictos y que podía derivar en víctimas fatales; hecho que terminó por ocurrir los siguientes días.

El artículo 3 del decreto abrogado decía: “El personal de las FFAA que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales actúen en legítima defensa o estado de necesidad”.

El decreto también disponía 34,7 millones de bolivianos para el equipamiento de las FFAA.

La presidenta Áñez fundamentó la decisión de promulgar el decreto debido a que había una supuesta amenaza por grupos de vándalos. Los informes de Inteligencia militar confirmaron la presencia de grupos irregulares que con armas de fuego atacaron a civiles, informó en su momento el excomandante en jefe de las FFAA, Williams Kalimán Romero.

Una vez que se logró iniciar el diálogo entre el Gobierno y movimientos sociales, el gabinete ministerial y la mandataria determinan abrogar el DS 4078 el 28 de noviembre.

Las FFAA fueron duramente cuestionadas por movimientos sociales, debido al uso de armas de fuego durante los conflictos de Senkata, en El Alto, y Sacaba, en Cochabamba. En ambos casos hubo 18 fallecidos. Comandantes de la institución aseguraron que el tipo de munición utilizada fue no letal.

Apuntes destacados

Luego del 10 de noviembre

Video de Evo Morales

El Ministro de Gobierno presentó un video de una supuesta conversación en la que Morales ordena cercar las ciudades.

Decreto Supremo 4078

Eximía de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas por el uso de la fuerza en la represión de las protestas.

34_35_pag4_afp.jpg Alteños protestan con los ataúdes de los fallecidos de Senkata en el centro de La Paz, el 22 de noviembre. AFP

CIDH realiza evaluación y da 16 recomendaciones

Los hechos de violencia registrados luego de la renuncia del expresidente Evo Morales llamaron la atención de organismos internacionales debido a los enfrentamientos que derivaron en el fallecimiento de 18 personas en dos de los peores acontecimientos. Un grupo de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) llegó el 22 de noviembre para evaluar la situación en Senkata, en El Alto, y Sacaba, en Cochabamba.

El informe develó que existieron violaciones a los derechos humanos y se emitieron 16 recomendaciones para que las cumpla el Estado boliviano. Algunas de ellas señalaban el resarcimiento de daños a las familias de las víctimas.

El Gobierno de transición rechazó el informe y aseguró que es sesgado. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, señaló que la CIDH debió coordinar con el Gobierno para realizar la verificación y recibir informes de los fallecidos.

Asimismo, llegó un grupo de activistas argentinos, a la cabeza de Juan Grabois, para emitir un informe sobre la situación política del país. Sin embargo, se hallaron varias mentiras entre las declaraciones emitidas, una de ellas fue que se lanzaban personas desde helicópteros.

Cronología

MARTES 12

Áñez asume la presidencia

La senadora beniana de Unidad Demócrata, Jeanine Áñez, asume la presidencia de Bolivia por sucesión constitucional en una sesión sin quorum reglamentario.

JUEVES 14

Promulgan Decreto 4078

La presidenta Jeanine Áñez promulga un decreto para eximir de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas encargadas de reprimir las protestas.

MIÉRCOLES 20

Murillo expone video

Según el video, el exmandatario Evo Morales le explica a un dirigente del MAS la forma de operar para mantener los bloqueos y cercar las ciudades durante el conflicto.