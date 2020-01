Operaciones estéticas: Identifican a 20 falsos especialistas que ofrecen cirugías en “combos”

En el país hay unas 20 personas que realizan cirugías plásticas sin tener la especialidad, poniendo en riesgo la vida de sus pacientes. Estas personas promocionan sus servicios a bajo costo o en “combos” por redes sociales y promotoras, informó el presidente de la Sociedad Boliviana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva - filial Santa Cruz, Nadir Salaues Hurtado.

Una víctima de estos “falsos cirujanos” fue Nataly Céspedes, quien tenía sólo previsto realizarse un cambio de prótesis mamaria, pero la enfermera Vanesa Justiniano le ofreció además una lipoescultura a muy bajo costo. Ella aceptó, pero en plena cirugía le perforaron una arteria renal y luego murió, el 27 de diciembre.

Nataly fue operada por Richard Challampa, que es médico general y no tenía especialidad en cirugía plástica. Tras el cambio de prótesis, el médico le perforó el riñón en el proceso de liposucción, informó la Fiscalía.

Entre 2015 y 2019 han muerto al menos seis mujeres por cirugías plásticas realizadas en Santa Cruz por supuestos cirujanos. También hay varias víctimas de mala praxis que han quedado con serias secuelas, indicó Salaues.

En tanto, en marzo de 2018, murió Elizabeth Cholima Saavedra (31), que llegó de España para hacerse una lipoescultura, pero, unos días después de la intervención, le salió un coágulo en la pierna que para el médico que la operó era normal; ella soportó el dolor, pero su situación se agravó a tal punto que ingresó a terapia intensiva y falleció.

Las víctimas mortales de 2017 fueron dos mujeres. La primera fue Janine Rodríguez Da Silva, una brasileña de 42 años que llegó a Santa Cruz para realizarse una liposucción y abdominoplastía. Ella murió a causa de un paro cardiaco el 23 de septiembre, un día después de la intervención. Los familiares de la mujer indicaron a la red O Globo que la víctima tenía contacto con una mujer en Santa Cruz que le ofreció las cirugías.

Ese mismo año, Bernardina Mostacedo Montaño, una enfermera de 26 años, quedó con muerte cerebral luego de realizarse una cirugía de aumento de glúteos y de mamas enj un hospital de la zona Los Pocitos. Sus familiares indicaron entablo contacto por WhatsApp con un médico.

En 2016, Dalia Flores Rojas, de 27 años, murió durante una cirugía estética.

En 2015, la Policía investigó la muerte de Dinelsy Ortuño Villarroel, de 28 años, que se sometió a una cirugía estética en la clínica Urbarí de Santa Cruz.

Salaues indicó que el Servicio Departamental de Salud (Sedes) es la institución encargada de ordenar esta situación. “Ha habido muchos problemas, nosotros tenemos requerimientos fiscales de estos cirujanos. De Challampa tenemos 10. Respondemos que no son cirujanos”, dijo.

El presidente de la Sociedad Boliviana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva solicitó a las autoridades detener y castigar a los acusados. “No es mala praxis; son actos delincuenciales. Parece que tiene licencia para matar, eso no está bien. La ley debe caer con todo el peso”, indicó Salaues.

APUNTE

Usurpación de funciones

Las cirugías plásticas o intervino estéticas están siendo usurpadas por enfermeras, esteticistas y hasta odontólogos, denunció el presidente de la Sociedad Boliviana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva - filial Santa Cruz, Nadir Salaues Hurtado.

Las esteticistas y enfermeras inyectan silicona líquida, bótox y otras sustancias. Mientras que los odontólogos ofrecen reducir las mejillas (bichectomía), pero no les corresponde por lo que usurpan funciones. Éstos promocionan la cirugía en Facebook.

Una intervención mal hecha puede paralizar el rostro de las pacientes.

La modelo Nataly Céspedes.

Nataly no tenía pensado realizarse una liposucción; médico tenía nombre falso

Los amigos de la modelo cochabambina Nataly Céspedes coincidieron en que ella sólo tenía previsto cambiarse en la prótesis de mama para participar del Miss Cochabamba 2020, pero por la oferta ofrecida a un bajo precio por la enfermera Vania Justiniano, accedió a realizarse la liposucción.

El abogado de la familia de Nataly, Álvaro Vargas, indicó que la modelo no tenía la figura bien definida y no tenía grasa, por lo que no tenía que someterse a una liposucción. “Un equipo médico nos indicó que un cirujano estético habría descartado una liposucción, pero Richard Challampa sólo era médico general”, dijo.

Además, Richard Challampa era el nombre falso del médico general Andy Céspedes, para realizar cirugías plásticas en Bolivia. Tras la muerte de Nataly, éste huyó a la ciudad de Salta, en Argentina, de donde es oriundo, indicó la abogada de la familia de la víctima, Jhasmin Caballero.

La Sociedad Boliviana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva manifestó , en un comunicado, que Challampa no es cirujano y no está afiliado a la Institución.

El presidente de la Sociedad, Javier Ruiz, recomendó a los pacientes pedir la certificación que entrega la Sociedad Boliviana de Cirugía o llamar a la institución (71862911) para saber si su cirujano es certificado.