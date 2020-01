Detienen a supuesta funcionaria de Quintana y allanan oficinas de PDVSA

Efectivos de la Policía Boliviana aprehendieron, la madrugada de ayer, a María P. A., presunta allegada del exministro Juan Ramón Quintana, porque de manera ilegal pretendía sacar del país 100 mil dólares, supuestamente para financiar un evento político del Movimiento Al Socialismo (MAS), impulsado por Evo Morales desde Argentina.

La sindicada que prestó declaraciones ante el Ministerio Público, negó las acusaciones y dijo que el dinero está vinculado a la empresa Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y era para pagar sueldos y viáticos al personal.

Sin embargo, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, señaló que la sindicada sacaba el dinero de contrabando para financiar una actividad política del MAS en el vecino país.

María P. A. dijo que no conoce a Quintana y aseguró que por culpa del MAS estuvo desempleada durante un año.

Afirmó que los recursos eran para pagar sueldos, viáticos y hoteles de empleados y consultores que están trabajando para PDVSA en el vecino país.

Sin embargo, la aprehendida reconoció su error al no declarar el dinero ante la Aduana, justificó que no hizo eso por temor a que los funcionarios no le entiendan el motivo del destino de los recursos.

En horas de la tarde, el fiscal Marcos Villa informó que se intervino las oficinas en Bolivia de la empresa estatal venezolana PDVSA,

Las pesquisas apuntan hacia PDVSA debido a que el dinero que portaba María P. estaba empaquetado con la identificación de la empresa venezolana.

El Fiscal señaló que se secuestró un aproximado de 100 mil bolivianos.