Supuesta funcionaria de Quintana detenida con $us 100.000 salió de Bolivia 44 veces en dos meses

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, afirmó hoy que María P. A. salió 44 veces de Bolivia en dos meses, en una entrevista en CNN con Fernando del Rincón.

La mujer, presunta allegada del exministro Juan Ramón Quintana, fue aprehendida el miércoles cuando, de manera ilegal, pretendía sacar del país $us 100.000, supuestamente para financiar un evento político del MAS, impulsado por Evo Morales desde Argentina.

María P. es remitida a celdas judiciales, a la espera de su audiencia cautelar, por caso sedición y terrorismo. La mujer fue detenida ayer en El Alto, cuando pretendía de manera ilegal sacar del país $us 100.000, en su maleta.

La sindicada negó las acusaciones y dijo que el dinero está vinculado a la empresa Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) y era para pagar sueldos y viáticos al personal.

Asimismo, dijo que no conoce a Quintana y aseguró que por culpa del MAS estuvo desempleada durante un año. Calificó de injusta su aprehensión.

Sin embargo, la detenida reconoció su error al no declarar el dinero ante la Aduana, justificó que no hizo eso por temor a que los funcionarios no le entiendan el motivo del destino de los recursos. Toda persona está obligada a declarar ingreso o salida de divisas por montos mayores a los $us 10.000, cuando realiza viajes desde y al exterior, según la legislación boliviana.