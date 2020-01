Murillo niega protección a Romero y dice que debe acudir a la Fiscalía por un caso en su contra

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, negó una supuesta protección al extitular de esa cartera de Estado, Carlos Romero, que se encuentra en el país, y recordó que esa exautoridad debe acudir a la Fiscalía para declarar por un caso interpuesto en su contra por las víctimas del denominado caso Terrorismo.

"Muchas personas dicen que estamos protegiendo a Romero, no, nosotros protegemos a los 11 millones de ciudadanos y sus derechos. Por ejemplo, en el caso específico de Romero hay una denuncia que se ha hecho contra Romero", dijo anoche en una entrevista con el programa Que No Me Pierda de Red Uno.

Esta jornada, un grupo de la resistencia civil detectó la presencia de Romero en su domicilio ubicado en el barrio Auquisamaña de la ciudad de La Paz y procedió a instalar una vigilia para exigir a la exautoridad una aclaración sobre los hechos de corrupción en el gobierno de Morales.

Sin embargo, minutos después, Murillo informó que el exministro no tenía mandamiento de aprehensión por parte de la Fiscalía, por lo que podría andar de forma libre en territorio boliviano.

En ese marco, el Ministro de Gobierno dejó en claro que su persona sólo hace cumplir lo que establece la ley.

"Hay una denuncia y tiene que investigarse y si el señor Romero es encontrado culpable pues tendrá que pagar con cárcel", afirmó.