Copa asegura que ley de garantías no es una norma de impunidad

La presidenta de la cámara alta, Eva Copa, aseguró hoy que la reciente aprobada ley de garantías constitucionales, que ahora lleva el nombre de ley para el cumplimiento de los Derechos Humanos, no es una ley de impunidad.

“Esta ley que se ha aprobado ayer, no tiene ningún parágrafo o artículo que defienda la impunidad. Al presidir la Asamblea Legislativa y la Cámara de Senadores, he sido clara con mi posición, yo no voy a sacar ninguna ley que vaya en contra de la Constitución Política del Estado y que vulnere derechos, así lo voy a hacer y así lo estoy haciendo”, expresó hoy Copa en contacto con la prensa.

Explicó que la ley tiene el objetivo principal de garantizar el resarcimiento de los daños a las personas que han perdido a sus seres queridos y garantizar la libertad de expresión para los sectores sociales que deseen realizar reuniones, asambleas y cabildos.

Anoche, la Cámara de Senadores, sin la presencia de la oposición, en su estación en grande y en detalles, aprobó el proyecto de ley para el cumplimiento de los Derechos Humanos. También se suprimió el artículo 7, que según Copa era el polémico y más observado por los legisladores opositores.

La legisladora dijo que el artículo suprimido “no era de impunidad (…), se ha retirado porque ha sido el más cuestionado y por lo que pasa esta ley es por garantizar los derechos humanos de todos los bolivianos y bolivianas”.

Senadores como Oscar Ortiz abandonaron la sesión cuando el MAS empezó a tratar la norma legal cuestionada por Unidad Demócrata (UD) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Ortiz, anunció hoy que impugnarán dicha ley.

Copa a su vez, exigió el cumplimiento al acuerdo que el Gobierno de transición firmó con las organizaciones sociales el pasado noviembre tras más de un mes de conflicto postelectoral.