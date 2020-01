Condenan amenaza de Evo de crear “milicias” y en el MAS evitan hablar

La amenaza del expresidente Evo Morales de crear milicias armadas como en Venezuela si regresa a Bolivia, luego de haber dejado el país por lo que califica un “golpe de Estado”, desató la condena de diferentes sectores, entre ellos de exmandatarios. Sin embargo, en el MAS reaccionan con cautela y evitan hablar del tema con los medios.

Morales recapituló ayer en un encuentro con residentes bolivianos en Argentina su salida de Bolivia el 12 de noviembre en medio de una convulsión por una denuncia de fraude electoral y advirtió: “Si de acá a poco tiempo, si volvería, o alguien vuelva, hay que organizar como en Venezuela milicias armadas del pueblo”.

Asimismo, dijo que fue un “error garrafal” no tener un “plan B” ante el conflicto, según un mensaje transmitido por Radio Kawsachun Coca.

Reacciones

El expresidenteJorge “Tuto” Quiroga advirtió que Morales quiere retornar “a su naturaleza de hombre cobarde y violento, desenmascarando la farsa que vendió al mundo, mostrándose como hombre de democracia y defensor de la Madre Tierra”.

“Aquí sabíamos que era mentira, quiso destrozar el Tipnis, persiguió a comunarios como Franklin Gutiérrez, a indígenas como Gualberto Cusi y defendió al narcotráfico con grupos de choque, macheteros y cazabobos, con los que mató soldados”, fustigó.

El expresidente Carlos Mesa condenó las declaraciones de Morales y dijo que sus amenazas son cada vez más recurrentes y muestran las verdaderas intenciones de Morales. “Primero quiso cercar las ciudades y ahora sugiere armar grupos irregulares para enfrentar a los bolivianos y a las FFAA”, dijo.

Sobre el “golpe”

En opinión del sociólogo y exsenador del MAS, Adolfo Mendoza, en un contexto de “golpe”: “¿Qué hacer para evitar que militares y policías disparen sobre una población civil y no respeten los derechos? Las respuestas son varias”. Explicó: “Organizar milicias, recordando que en nuestra historia éstas existieron, por ejemplo, con los próceres de la independencia”. Luego, “crear nuevos Ejército y Policía como sucedió, por ejemplo, al crear Bolivia”. También: “Eliminar su accionar subordinado a su poder al mando civil, como sucede en varios países del mundo, por ejemplo, Costa Rica”. Finalmente: “La reforma del sistema de seguridad del Estado que incluya a las FFAA, dándole otra vocación de servicio a la patria, y de la Policía, para que demandas expresadas como en los motines no afecten a la seguridad ciudadana”. Los Tiempos habló con varios legisladores del MAS, pero prefirieron no declarar.

ÁÑEZ AFIRMA QUE PAZ Y RECONCILIACIÓN “NO FUERON OPCIONES” PARA MORALES

Jeanine Áñez La presidenta interina Jeanine Áñez. ABI

REDACCIÓN CENTRAL

La presidenta interina constitucional, Jeanine Áñez, rechazó ayer la advertencia de Morales.

“Las declaraciones de Morales sólo demuestran que la paz, la reconciliación y la democracia nunca fueron opciones para él. Ante la intención de sembrar terror y violencia sólo encontrarán al pueblo boliviano unido, y frente a las amenazas nuestra más profunda vocación democrática”, escribió en su cuenta en Twitter.

Áñez asumió el mando tras la renuncia que envió Evo Morales a la Asamblea Legislativa Plurinacional el 10 de noviembre pasado, luego, que la misión de auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un informe preliminar que detectaba “graves irregularidades” en las elecciones presidenciales que le daban el triunfo al binomio del MAS de Evo Morales y Álvaro García Linera.

Diputada del MAS

Ante las declaraciones de Morales, la diputada del MAS, Sandra Cartagena, opinó que en el país estamos enmarcados en la Constitución Política del Estado (CPE). “Si hay algunos criterios del hermano presidente se los respeta, pero, sin embargo, yo como diputada diría que como Estado boliviano tenemos nuestras propias reglas”. Por el momento, ve inviable armar milicias. Sin embargo, afirma que Morales sigue siendo presidente de Bolivia, porque su renuncia no se aceptó.