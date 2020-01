Destacan alianza de medios para organizar Gran Debate Presidencial

Líderes de partidos políticos destacaron y felicitaron a los tres grupos más grandes de comunicación del país, Los Tiempos, Página Siete y El Deber, por la organización del Gran Debate Presidencial Elecciones Bolivia 2020 con miras a los comicios nacionales del 3 de mayo próximo.

Los tres medios realizarán tres debates presidenciales en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz; y uno vicepresidencial en Sucre. Serán todos los domingos de abril.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, consideró valiosa la iniciativa de Página Siete, Los Tiempos y El Deber. Señaló que los debates son útiles para una toma de decisión informada y permite que los votantes dispongan de información contrastada.

El vocero de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, saludó las iniciativas que surgen de los medios de comunicación para organizar debates, sobre todo porque durante mucho tiempo esta práctica quedó anulada por decisión unilateral de Evo Morales, que “no le interesaba respetar al soberano, que haya un voto informado”.

Alarcón remarcó que los medios hayan recuperado esta práctica “tan importante y tan vital para mantener la autenticidad de una elección”.

El candidato del Frente Para la Victoria, Israel Rodríguez, dijo que el debate es muy importante para “reflejar la intención de participación”. Dijo: “La población tiene que votar por propuestas y no por caritas bonitas”. El que fuera candidato por la alianza Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, valoró el espacio para el debate político. Señaló: “El debate es esencial para fortalecer la democracia y para asegurar el derecho de los ciudadanos de conocer no sólo los programas, sino su capacidad para defenderlos”. Agregó: “Felicidades”.

El que fuera candidato por el MNR, Virgilio Lema, comentó: “La democracia está cimentada en el debate; si lográramos avanzar en eso, avanzaríamos en la democracia”. El presidente de la Federación de Empresarios de Cochabamba, Javier Bellott, dijo que un proceso transparente demanda conocer las fortalezas y debilidades de los candidatos”.

ANÁSISIS

Vivian Schwartz. Socióloga y politóloga.

Gran Debate Presidencial

Por qué es importante que hayan debates: porque una base importante de la democracia es la deliberación pública, que va mas allá de las propuestas específicas de los candidatos. Se refiere al debate, diálogo, conversación pública sobre nuestros valores y necesidades, sobre las cosas que compartimos y las que consideramos importantes para convivir pacíficamente y cómo conseguirlas.

La deliberación y el debate no se trata de una confrontación de ideas, sino más bien de compartirlas y negociarlas para ejercer nuestra ciudadanía de la mejor manera posible.

El hecho de debatir y deliberar públicamente sobre todas estas cosas es un paso importante para fortalecer la democracia, porque es una práctica fundamental para entendernos mejor. La democracia es una conversación sobre los asuntos públicos y debe hacerse en público.

Los temas importantes ahora son: la concertación, el apego a las normas, el estado de derecho, el fortalecimiento de las instituciones, alejarse de lo personal y acercarse a lo público y lo común entre todos. Tema fundamental: sigue siendo el respeto a los derechos ciudadanos de todos, por igual, sin importar quiénes son o lo que han hecho.

También es importante el tema de la separación entre Estado y religión.