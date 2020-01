Embajador Jaime Aparicio El impase con México “enseñó que nos tienen que tratar con respeto

El embajador de Bolivia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Jaime Aparicio Otero, considera que luego del impase con México la tensión se distiende y se puede buscar un diálogo que sea sin intervención en asuntos internos y libre de posicionamientos ideológicos.

El diplomático, nombrado en el cargo en noviembre por la presidenta Jeanine Áñez, dijo que lo sucedido enseñó a la administración de Andrés Manuel López Obrador que los bolivianos deben “ser tratados con respeto”.

Aparicio habló con Los Tiempos el jueves pasado en la Cancillería en la ciudad de La Paz sobre la situación con México, las relaciones con España y las tareas inmediatas de las que se encargó, entre otros asuntos.

-¿Cuáles han sido los primeros pasos en sus nuevas funciones?

- Bueno, yo he entrado como en el ojo de un huracán porque me pidieron que me haga cargo de una representación transitoria como embajador en misión especial para las Naciones Unidas y la OEA y era un momento de mucha convulsión acá, muy conflictivo y me ha tocado fundamentalmente en la OEA informar lo que estaba sucediendo, tratar que la gente entienda (lo ocurrido), porque ha sucedido algo que es inédito.

En Bolivia han sucedido muchas cosas, pero fuera del país parece que hubiera sucedido una sola cosa: la renuncia y fuga de Evo Morales y todo el periodo que siguió a eso (...) Lo que se trató de imponer fue una visión de que en Bolivia hubo un golpe de Estado. Luego vinieron con la historia de que había violencia contra los indígenas (...), ataques a sus símbolos, toda una cosa descontextualizada de la realidad (...), porque ignoraron todo el periodo anterior, todo el mes de las protestas, del 21 de febrero, el fraude electoral desapareció en el exterior (...).

Nuestro rol fue ponernos a informar a la gente a través de la OEA, de los embajadores, a través de los centros de pensamientos, hemos ido a trabajar a todo lugar, a los medios de comunicación a decir ‘señores, vean esto, esto es un ejemplo’. Lo que Bolivia ha hecho es un ejemplo de cómo en 22 días en forma pacífica los ciudadanos de un rincón a otro han acabado con la dictadura.

-¿Qué otras acciones (se tomaron) para contrarrestar esta imagen que dice?

- Hemos hablado con sectores, sobre todo más racionales y que no están ideológicamente alineados con un proyecto como el que pertenecía Evo Morales (...). Nos hemos concentrado sobre todo en la gente independiente, en la que actúa de buena fe, en los países, desde Canadá hasta la Argentina, en explicarles lo que ha sucedido (...) La CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA) nos sorprendió con un informe parcializado y le pedimos que haga una investigación completa, que vaya desde septiembre hasta diciembre y que cuente la historia completa. No puede hablar de muertos e ignorar a los que hubo antes y durante la gestión de Evo Morales (…). Cómo en un informe, que piden una investigación, ya aparecen condenando a Bolivia y hablan de masacre, etc.

- ¿Qué pasó con la denuncia que hizo respecto a que las comisiones de la CIDH no habían investigado las violaciones a derechos humanos?

- Tenemos que llevar a una reflexión a la comisión (...) Muchas veces se eligen comisionados que no son (...) juristas independientes y que vienen a aplicar la convención como debería ser, sino que tienen una influencia política e ideológica.

En el caso de Bolivia, los comisionados que se habían adscrito como encargados de Bolivia y Nicaragua, en algún caso, primero fue un brasileño que (...) venía con un proyecto político del presidente Lula (da Silva) que se llamaba (Paulo) Vanucci . Luego este señor de Perú, (Francisco) Eguiguren, otro comisionado y entonces en estos 10 años ningún caso de Bolivia salió, ningún caso fue observado. Pasaron cosas terribles, como el hotel las Américas, como lo del Tipnis, como lo del señor (Gualberto) Cusi, todas estas arbitrariedades, estas violaciones de derechos humanos y ¿qué hubo en 10 años?, silencio. (...) Esperemos que la comisión reaccione y actúe con equidad en todos los casos y empiece a ver las violaciones independiente de los sesgos ideológicos.

- Quiero hablar del impase con México y España, ¿cómo están las relaciones? …

- Hay un nuevo encargado de negocios (de México), hay gestos por los dos lados, se ha acreditado a nuestro encargado de negocios allá, Julio Aliaga y eso es una muestra de alguna distensión que se va a encaminar a un diálogo. Yo creo que ha habido una lección aprendida ahí, que nos tienen que tratar con respeto y mientras México nos trate a los bolivianos y a Bolivia con respeto y sin imposiciones ideológicas, sin intervenir en nuestros asuntos internos, sin lanzar opiniones infundadas, se va a poder ir a un statuo quo razonable de relaciones pese a las diferencias ideológicas .

- ¿Y con España?

- Con España yo creo que será la misma situación, vamos a procurar que haya un diálogo, yo creo que tiene que ser muy importante que el Gobierno español maneje su política exterior en lo posible sin la interferencia de sus nuevos socios de Podemos, que han tenido un rol muy nocivo en Bolivia y si ellos intervienen en esa relación exterior sería muy dañino para nuestras relaciones. Por ejemplo, gente vinculada a ellos como (el expresidente José Luis) Rodríguez Zapatero, como (el jurista Baltasar) Garzón están activamente hablando en favor de acciones judiciales contra Bolivia, y temas como esos, eso no va a ayudar a mejorar las relaciones.

- Se ha rumoreado sobre el aparente financiamiento del Gobierno del expresidente Morales a Podemos. ¿Qué piensa de esto?

- No tengo la evidencia para decir una cosa así, sé que ellos han vivido mucho tiempo de consultorías, mi primera impresión es que el mayor financiador de estas fue el presidente (de Venezuela Hugo) Chávez y luego (Nicolás) Maduro (…). Posiblemente Chávez fue el que mandó a ellos a ayudar a Bolivia en la (redacción de la) Constitución, en otros temas políticos. También estuvieron con (el expresidente de Ecuador Nicolás) Correa, con (el presidente de Nicaragua) Daniel Ortega. Cuánto de ese dinero que sí han recibido (…), algo venía de pronto de la Cooperación Española, de Venezuela, no sé cuánto, pero algo ha venido de Bolivia (...) y algún momento se averiguará.

FICHA PERSONAL

Jaime Aparicio Otero

Fecha de nacimiento: 28/8/1955

Lugar: La Paz

Profesión: Diplomático, abogado y consultor político

Trayectoria: Fue secretario ejecutivo de la Cumbre de las Américas, embajador de Bolivia en EEUU (2002-2006), encabezó varias misiones para la ONU, OEA y la Unesco, entre otros cargos.

RESALTA LA CAPACIDAD DEL EQUIPO QUE LO ACOMPAÑA

REDACCIÓN CENTRAL

“Nuestra misión es transitoria, yo he tratado de buscar la gente en el menor tiempo posible y con la mayor capacidad posible pueda ayudar en esta etapa”, resalta el embajador de Bolivia ante la OEA, Jaime Aparicio, cuando debe hablar del equipo que lo acompaña.

Por eso enfatiza que en la elección de sus colaboradores primaron criterios de calidad. Destaca, por ejemplo, la presencia de Ignacio Jáuregui, abogado de experiencia internacional que trabajó en el Banco Mundial y que decidió acompañarlo para “aportar (en) este proceso temporal”

“Lo mismo tenemos una experta en derechos humanos que ha trabajado con el Alto Comisionado (…) Tenemos tres jóvenes profesionales que son de primera categoría”.