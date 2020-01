Impulsan la creación de juzgados especializados ante ola de feminicidios

El Gobierno transitorio señaló que este año el Ministerio de Justicia hará seguimiento continuo al Consejo de la Magistratura para garantizar la instalación de juzgados especializados que brinden atención a las mujeres víctimas de violencia.

“Con este específico fin, el Tesoro General de la Nación incrementará los recursos destinados a esta institución, tal y como lo anunciamos en la inauguración del Año Judicial”, puntualizó el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, después de un acto emotivo realizado en el Palacio de Gobierno en el que se declaró que la gestión 2020 será el Año de Lucha contra el Feminicidio y el Infanticidio.

En los primeros 11 días de enero de 2020, en seis departamentos se reportaron 13 casos de feminicidios. En dos de éstos (La Paz y Potosí), el feminicida se quitó la vida tras cometer el hecho.

En este marco, el Gabinete Especial de Lucha Contra la Violencia hacia a las Mujeres y la Niñez instruyó al Ministerio de Justicia iniciar el proceso normativo para viabilizar la declaratoria de “alerta” de manera rápida y efectiva.

La presidenta Jeanine Áñez, que participó del acto, enfatizó en que las mujeres representan la mitad de la población boliviana y que gracias a sus esfuerzos históricos “hemos conquistado los derechos de las personas, por lo que es inconcebible que, a pesar de las leyes y los avances en la paridad de género, hoy nos estén matando por el solo hecho de ser mujeres”, expresó.

Agregó que el tema de la prevención a la violencia se abordará directamente en las unidades educativas a través de la materia Valores, Espiritualidad y Religiones.

Asimismo, el Ministro de Justicia informó que, a través del Servicio Plurinacional de la Mujer, se verificará el cumplimiento de los compromisos suscritos por el Órgano Judicial y el Ministerio Público “de resolver el 80 por ciento de los procesos por feminicidios. Este convenio se firmó el pasado 13 de agosto y hay que exigir resultados a ambas instituciones”.

SEIS INFANTICIDIOS EN DOS DEPARTAMENTOS

En La Paz y Cochabamba se tienen reportados seis casos de infanticidio: cuatro en El Alto, uno en La Paz y uno en Cochabamba.

El 2 de enero en El Alto, un hombre de 33 años mató a sus cuatro hijos menores de 10 años, golpeó a su esposa e intentó quitarse la vida. El acusado actualmente se encuentra recluido en Chonchocoro.

El 1 de enero, una bebé de ocho meses fue asfixiada por sus padres en La Paz, quienes después de cometer el crimen se quitaron la vida.

En Cochabamba, una bebé de 24 días murió después de atragantarse con la leche y no recibir ayuda. La Policía investiga a sus padres.

13 FEMINICIDIOS -2020. CRONOLOGÍA

1. La Paz. Zona Huaychani (26), asesinada con una puñalada.

2. Cochabamba. Selena Caballero Rodríguez (23) fue golpeada con un bate de madera.

3. Oruro. Una mujer de 33 años fue asesinada con varias puñaladas.

4. Potosí. Vanesa Marisol Condo Yapu (24), apuñalada por su pareja.

5. Potosí. Valerina M. A. (37) murió inmolada junto a su esposo.

6. Santa Cruz. Patricia P. A. (39) murió asfixiada por su ex pareja.

7. Chuquisaca. Josefa C. C (73), su sobrino la golpeó en la nuca hasta matarla.

8. Cochabamba. Guisela Alvarado (23) fue golpeada y estrangulada por su pareja.

9. La Paz. Beatríz F. H. G., (30) apuñalada por su pareja.

10. La Paz - El Alto. Una mujer (29) fue asesinada por su pareja, que después se quitó la vida.

11. La Paz. Sapahaqui, adolescente (16), fue degollada en su casa.

12. Cochabamba. Dayana Quiroz Ramos (22) murió estrangulada.

13. Potosí. Vianey Oquendo Gómez (23) murió apuñalada en el pecho.