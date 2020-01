Murillo: Cualquier foco subversivo lo voy a apagar encarcelando a todos los que falten a la ley

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, aseguró hoy que encarcelará a todas las personas que incurran en actos subversivos. Dijo que Bolivia ya no es un paraíso para delincuentes.

“Ningún foco subversivo en Bolivia, todo foco subversivo lo voy a apagar encarnando a todo subversivo que haya porque eso si me autoriza la ley”, expresó la autoridad en entrevista con Panamericana.

Recomendó a “terroristas, narcotraficantes y sediciosos” abandonar el país. “Mi trabajo es cuidar la seguridad interna del país, no me importa dejar mi cuero en el camino por cuidarla, no me va a temblar la mano. No vamos a permitir que Bolivia se al refugio de delincuentes”, agregó.

Sobre la amenaza del expresidente Evo Morales, de crear milicias armadas en caso de retornar al país, manifestó que “esa es una prueba clara” de que el exmandatario incurre en delitos de terrorismo.

“Lo de las milicias armadas debe ser perseguido, debe ser castigado y condenado. Nosotros estamos haciendo una ampliación de nuestra denuncia de terrorismo contra Evo Morales”, indicó Murillo.

Finalmente dijo que se reabrirá el caso de las hermanas Elba y Juana Terán Gonzales, quienes fueron descubiertos con 146 kilos de cocaína el año 2008. También el caso de la muerte de Christian Urresti, en enero de 2007, y el asesinato de los esposos Andrade, en 2000, en el trópico de Cochabamba.