Cae Romero, uno de los hombres “clave” de Morales

Carlos Romero, uno de los hombres fuertes y exministro del Gobierno de Evo Morales, fue aprehendido ayer por el Ministerio Público después de acogerse al silencio en el caso de corrupción en la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn).

Romero, que estuvo en el cargo por más de 10 años y fue calificado como uno de los funcionarios de confianza de Morales, fue trasladado con escolta policial a la Fiscalía desde la Caja Petrolera de Salud, en la zona sur, donde fue internado debido a problemas de salud. Su abogado, Andrés Zuñiga, informó de la determinación fiscal y recordó que fue Romero el que presentó la denuncia por los hechos de corrupción descubiertos en la Uelinc.

“Para la Fiscalía, Romero no tenía familia, no tenía trabajo, no tenía domicilio y decide aprehenderlo”, declaró Zuñiga luego de que su cliente fuera transportado hasta celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) bajo un fuerte operativo policial y grupos autodenominados de La Resistencia.

Como ocurrió frente a su casa, frente a la Fiscalía se instaló una vigilia de personas que pedían justicia y cárcel para el exministro. Le gritaban “¡asesino, asesino!” cuando fue sacado de la Fiscalía rumbo a celdas policiales.

Romero reapareció el 9 de enero, cuando fue interceptado por un periodista español, y luego fue cercado por algunos vecinos frente a su casa. No dejaban que nadie salga ni entre. Justamente por falta de alimentos y una depresión, se deterioró su salud y fue evacuado de emergencia a la Caja Petrolera de Salud.

Debía declarar el lunes por el caso Uelinc, pero su audiencia fue suspendida debido a su estado de salud. Se lo citó en calidad de acusado, pese a que figura como denunciante.

Es acusado por los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.

Zuñiga dijo que su defendido se acogió a su derecho constitucional al silencio y ahora espera su audiencia de medidas cautelares, en la que se determinará si se defiende en libertad o desde la cárcel. Romero renunció al cargo de Ministro de Estado durante la crisis política y social que vivió Bolivia entre octubre y noviembre que derivó en la salida de Morales.

“Denunciamos ante la comunidad nacional e internacional la detención ilegal del exministro de Gobierno Carlos Romero, en clara violación de garantías constitucionales y derechos humanos. Romero fue sacado de la clínica donde permanecía bajo atención médica”, escribió en su cuenta de Twitter Evo Morales.

La denuncia por el caso Uelinc fue interpuesta por la diputada Rose Marie Sandoval, quien dijo que, además de Romero, la Fiscalía amplió la denuncia en contra del exviceministro de Defensa Social Felipe Cáceres, la excoordinadora general Cecilia Urquieta, la exjefa de la unidad financiera Ximena Berdeja Montero y los militares del grupo Diablos Rojos, Rubén Rodríguez y Freddy Oscar Taborga Soliz.

QUINTANA Y OTROS ESTÁN EN LA RESIDENCIA DE MÉXICO

REDACCIÓN CENTRAL

Los exministros considerados hombres de confianza de Evo Morales, Juan Ramón Quintana, Hector Arce y Javier Zavaleta, están asilados en la Residencia de México.

La exministra de Salud Gabriela Montaño y el exvicepresidente Álvaro García Linera salieron del país el 11 de noviembre junto con el expresidente Evo Morales.

Quintana fue denunciado por sedición y terrorismo y, al igual que Morales, sobre él pesa una orden de aprehensión.

El exministro de Obras Públicas Óscar Coca también fue denunciado y tiene una orden de apremio. Según la última información, Coca está asilado en Argentina.

Otra exministra denunciada es la de Culturas, Wilma Alanoca. Ella también está asilada en la residencia de México.