Diego Pary: Renuncia de Salvatierra fue una decisión personal

El excanciller Diego Pary reveló ayer que la renuncia de la expresidente del Senado Adriana Salvatierra no se sometió a debate y aseveró que desconoce las causas.

“Personalmente no conozco si (la renuncia de Salvatierra) fue una decisión de bloque o no. Al menos ése es un tema que no se debatió”, afirmó Pary en entrevista con la activista María Galindo, en el programa Barricada de Radio Deseo.

“Lo único valioso que recibo de información suya es que Adriana Salvatierra renunció por su cuenta sin que haya habido una decisión de Gabinete, de poder. Y estamos hablando de la presidente del Senado. A mí eso me parece una irresponsabilidad”, sentenció Galindo.

“Seguramente ella tendrá en sus argumentos la explicación”, acotó el excanciller.