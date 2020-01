Gutiérrez descarta su candidatura por la “unidad del país”

El presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Franclin Gutiérrez, descartó ayer su postulación como candidato para las elecciones generales del 3 de mayo. Su decisión buscaría evitar dispersar el voto, pero adelantó que su sector apoyará a un candidato que respete los derechos humanos (DDHH).

“Mi persona no va a ir como candidato a (la) presidencia, por la unidad de país, por la democracia. Hemos decidido no dispersar el voto, no dividir el voto; (más bien) unificar a los nueve departamentos”, manifestó Gutiérrez.

Adelantó que su sector apoyará a un candidato que tenga la visión de defender y respetar los derechos humanos, pero esa decisión será tomada en las reuniones que el sector cocalero de los Yungas.

No descartó postularse como candidato a las elecciones subnacionales.