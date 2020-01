Ministro de Defensa: “No necesitamos permiso de nadie para entrar a Chapare”

El ministro de Defensa, Luis Fernando López, afirmó hoy que el Gobierno no necesita el permiso de nadie para ingresar a Chapare, en Cochabamba.

"Nadie nos puede decir que tenemos que avisar, comunicar, es un atrevimiento. Nosotros no tenemos por qué pedir permiso a nadie y no lo vamos a hacer nunca. No es así, estamos simplemente cumpliendo con una labor táctica, estratégica, del final de un curso de paracaidismo nada más", manifestó.

En ese sentido, dijo que cualquier boliviano tiene derecho a ingresar o salir de cualquier zona en territorio nacional. "No tiene por qué haber nervios. De verdad les digo a los habitantes del Chapare, si no tienen nada que esconder".

Las declaraciones se dan luego del ingreso de vehículos con personal militar al trópico de Cochabamba. La llegada de los efectivos provocó alarma en la población de esa región.

El comandante de la Novena División del Ejército, coronel Javier Espinoza, aclaró que se trató de una actividad de relevo y prácticas de paracaidismo.

El ministro de Defensa dijo que las unidades están ahí de forma permanente. "Tenemos cuarteles, regimientos, unidades. Tenemos una unidad académica como es la EMI (Escuela Militar de Ingeniería) en Shinahota".

"Evidentemente la coyuntura hace que eso se vuelva extraordinario, pero lo hemos hecho siempre, todo los años. Es parte del calendario de la formación de nuestros oficiales recién egresados", concluyó.