Niegan acción de libertad para Romero

El juzgado Onceavo de Partido y Sentencia Penal de La Paz denegó la tutela de acción de libertad al exministro de Gobierno, Carlos Romero dentro de el caso de la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn).

El exministro notablemente molesto intervino durante la audiencia de acción de libertad que se desarrolla desde esta mañana y reclamó las presuntas irregularidades en la forma en la que se llevó el proceso y la citación.

"Me notificaron con un papel y no adjuntaron el expediente de la ampliación del proceso. ¿Sabe por qué demoraron del 27 de diciembre a 6 de enero? porque no tenían elementos, porque esa demanda no cumple requisitos legales, es una demanda defectuosa. La diputada Rosemary no ha tenido la honestidad, ética, ¡que adjunte una prueba, no tiene ni una prueba, no señala un indicio!", exclamó.

Durante su alocución, Romero cuestionó que la foja con la que se lo notificó no estaba registrada en el expediente de su proceso, "la introdujeron".

Además, Ratificó que es un perseguido político, y que fue él quien denunció las irregularidades en la Uelicn.

La exautoridad del MAS, ante el juzgado Onceavo de Partido y Sentencia Penal de La Paz, reclamó por el mensajero del Ministerio de Gobierno aprehendido por portar una fotocopia de su cédula y pidió a las autoridades judiciales manejarse por la verdad.

“Miren, arriba nos mira Dios, todo lo que hacemos y se registra. Eso no se hace, eso yo no he hecho nunca jamás, no lo haría nunca jamás de linchar a personas inocentes, humildes", dijo.

El exministro aseveró que aún confía en la justicia y pidió al juzgado reparar los errores del proceso iniciado en su contra. “usted está en la obligación de corregir aquello que está mal. A mí me están linchando públicamente por haber perseguido las irregularidades”.

El exministro de Evo Morales fue aprehendido el martes por la nocheen el marco del proceso investigativo de presuntos contratos irregulares que habría realizado la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn) para el mantenimiento de las aeronaves de los Diablos Rojos y Negros con la empresa Horizontal de Aviación Bolivia.