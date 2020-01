Añez dice que Evo enloqueció y pide a sectores del MAS que no lo escuchen

La presidenta Jeanine Añez pidió a los sectores sociales afines al MAS que para el 22 de enero no escuchen a Evo Morales, a quien acusó de tener actitudes violentas y de estar enloquecido después de perder el poder.

"Yo espero que no (hayan las movilizaciones anunciadas por el MAS). Espero que ellos reflexionen que no le hagan caso a esas actitudes violentas de Evo Morales, que no nos trae nada bueno a los bolivianos", manifestó la mandataria.

Añez sostuvo que Bolivia está cansada de la violencia y atraviesa por un proceso de transición pacífico de cara a un proceso electoral.

En ese marco, recalcó su pedido a los sectores del MAS que reflexionen por Bolivia. "Les pediría que no amenacen, no nos llevan a nada, que no escuchen a una persona violenta que está enloquecida porque ha perdido el poder", agregó.

Organizaciones afines al MAS ya anunciaron que para el 22 de enero realizarán movilizaciones a nivel nacional en conmemoración por el Día del Estado Plurinacional, y decidirán medidas futuras porque consideran que las actuales autoridades nacionales terminan su gestión.

La mandataria ratificó que para el 22 de enero realizará un mensaje desde Palacio Quemado, con el informe de lo que se ha conseguido y esperan los bolivianos.