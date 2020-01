Maestros ponen en duda iniciar clases en el trópico por falta de garantías

Los maestros urbanos observan la ausencia de efectivos policiales en la región del trópico de Cochabamba y consideran que no existen garantías para iniciar las labores educativas de la gestión 2020 prevista para el próximo 3 de febrero, según la dirigente de la Federación de Maestros Urbanos de Cochabamba, Norma Barrón.

“Se ratifica el tema del trópico, ya hemos hecho llegar a la Ministra, al Gobierno. Es responsabilidad de ellos. Dicen que todo está normal, que sólo los urbanos (observamos), pero no es así”, aseguró Barrón.

Luego de los conflictos poselectorales de octubre del año pasado, en la región del trópico no se cuenta con presencia policial y consideran que esta situación no ayuda para iniciar con las labores educativas.

Ayer, los maestros urbanos y rurales se reunieron con la Dirección Departamental de Educación (DDE), pero no abordaron el tema.

Los maestros esperan que el martes de la próxima semana se concrete una posición definitiva sobre el inicio de las clases, en un nuevo encuentro.

Sobre este tema, el ejecutivo de la Confederación Nacional de Maestros de Educación Rural de Bolivia, Víctor Mamani, señaló que su sector no tiene inconveniente para el inicio de las clases, pese a la ausencia de policías en la zona.

“El Magisterio Rural no tiene ningún problema de iniciar las clases, se va a iniciar con normalidad, con la planificación del Ministerio de Educación. Nosotros somos los aliados naturales con nuestros hermanos campesinos, por tanto, no tenemos ninguna dificultad de iniciar las clases”, dijo.

Según se conoce, esa región es la única que tiene observaciones para las labores educativas.

Si bien la región del trópico pertenece al área rural, según detallaron, hay unidades educativas que son consideradas urbanas.

El secretario ejecutivo de la Federación Regional de Maestros de Educación Rural del Trópico de Cochabamba, José Catorceno, señaló que no comparten la posición de los maestros urbanos.

“Nosotros, como Federación Rural, no tenemos ningún inconveniente para comenzar las labores educativas en el sentido de que, como maestros rurales, siempre hemos trabajado en lugares alejados. A nosotros no nos extraña la presencia o no presencia de cuerpo policial. No compartimos tanto la idea, nuestra posición es clara, nosotros no tenemos inconveniente. Las labores escolares nosotros vamos a garantizar”, aseguró.

Catorceno afirmó que en la región del trópico se tienen más de 3.600 maestros.

“La mayor parte de esa región es rural, hay algunas unidades educativas que son del contexto urbano, estaríamos hablando del eje troncal sobre la avenida principal. En Villa Tunari e Ivirgarzama, hay algunas unidades educativas. No se puede estimar, pero son pocas”, detalló el ejecutivo.

HAY UNIDADES QUE SON DEL ÁREA URBANA

En la zona del trópico, hay unidades educativas que pertenecen al área urbana. En este sentido, el sector que aglutina a los maestros observa la falta de policías, la poca regularidad en la atención de servicios bancarios y otros aspectos.

La mayor parte de los colegios de esa región se consideran dentro del área rural, por lo que la dirigencia del sector rural afirmó que las clases están garantizadas.

Sin cuantificar de manera precisa, se dio a conocer que hay unidades educativas del sector urbano y son las que se ubican en las zonas aledañas a la carretera principal que une Cochabamba y Santa Cruz.

La próxima semana se debe definir el inicio de clases y lograr a un acuerdo con el sector urbano para que los maestros lleguen a sus fuentes laborales.