Murillo dice que recibieron felicitaciones por patrullajes conjuntos entre militares y policías

COCHABAMBA |

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, manifestó esta tarde que esa cartera de Estado recibió mensajes de felicitaciones y agradecimientos por el plan de patrullaje conjunto de las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía Boliviana en las calles del país.

"Estos movimientos combinados, conjuntamente a la Policía Nacional han sido aplaudidos, incluso hemos recibido muchos mensajes de felicitaciones. Esto tiene la finalidad de dar seguridad a la población", indicó en una conferencia de prensa.

Las declaraciones se dan en referencia a los operativos conjuntos de la Policía y las FFAA a nivel nacional para "precautelar la tranquilidad" de los bolivianos, ante los anuncios de masivas movilizaciones de sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) previstas para el 22 de enero.

Murillo indicó que los patrullajes no solo se realizan en las ciudades, sino en todo el país.

Asimismo, dijo que tanto las FFAA como la Policía Boliviana no tienen por qué pedir permiso para su circulación. "No queremos violentar, no queremos entrar a la fuerza, queremos dialogar".

El ministro de Gobierno afirmó, además, que al interior del MAS existe división. "Un 80 por ciento apoya la pacificación y las nuevas elecciones, mientras que el restante se ve afectada por sus intereses".