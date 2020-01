Evo participa en la inauguración de otra obra vía teléfono y asegura que solo saluda

El expresidente Evo Morales participó nuevamente en la entrega de una obra a través de una llamada telefónica desde Buenos Aires, Argentina, donde está refugiado.

La obra inaugurada fue un instituto tecnológico en el municipio de San Borja, en Beni.

Sin embargo, Morales aseguró que no inauguró ninguna obra desde Argentina porque no es su competencia.

"Me llaman tantos compañeros dirigentes, autoridades, para saludar eventos de los movimientos sociales, para saludar inauguración de obras. Nunca he inaugurado obras, no es mi competencia, pero saludo, me piden", afirmó en entrevista con CNN.

El periódico Página Siete difundió un video del acto. “Estamos bien en Argentina. Lamento mucho todo lo que ha pasado, pero quiero decirles con mucho respeto que tenemos la obligación de unirnos y recuperar nuestro proceso de cambio”, expresó Morales.

La primera vez que Morales participó en un acto desde Argentina fue en Entre Ríos. Tarija, para la finalización de obras de un mercado.

Morales renunció a la presidencia de Bolivia el pasado 10 de noviembre, en medio de una crisis social y política originada por las denuncias de fraude en las elecciones del 20 de octubre. Abandonó el país a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea de México, país donde estuvo asilado por un mes antes de trasladarse a Argentina.