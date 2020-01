Exministra Dávila afirma que Andrónico no fue a Argentina porque tiene alerta migratoria

La exministra de Comunicación, Ámanda Dávila, aseguró que el vicepresidente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Andrónico Rodríguez, no viajó a Argentina por una alerta migratoria en su contra.

"La ausencia de Andrónico está siendo desvirtuada. No pudo llegar porque le amenazan con detenerlo. Tiene alerta migratoria. Por eso no ha podido venir, y pese a su carta la derecha está creando falsos fantasmas hablando de desacuerdos internos, lo cual no es verdad" señala parte de un comunicado público, citado por RKC.

Ayer en Argentina, los precandidatos del Movimiento Al Socialismo (MAS) firmaron un acuerdo con Morales para acatar las decisiones sobre el binomio que representará al partido en las elecciones generales del 3 de mayo.

“Acordamos acatar de manera disciplinada, las decisiones de la Reunión de Alto Nivel del MAS – IPSP, a realizarse el 19 de enero, que tomará la última decisión junto a los movimientos sociales y el pueblo boliviano en general, respecto al binomio que representará en las próximas elecciones”, indica un documento que Morales publicó en su cuenta de Twitter.

El acuerdo fue firmado por tres precandidatos: el excanciller David Choquehuanca, el exministro de Economía Luis Arce y el excanciller Diego Pary.

El dirigente cocalero Andrónico Rodríguez no firmó el documento, pero envió una carta a Morales señalando que no podía asistir a la reunión en Buenos Aires, por motivos de seguridad.

La reunión fue convocada a invitación de Morales y en ella se decidió mantener la unidad del partido azul y “acatar de manera disciplinada las decisiones de la reunión de alto nivel del MAS-IPSP a realizarse el 19 de enero, que tomará la última decisión (…) respecto al binomio que representará en las próximas elecciones e impulsar la campaña electoral de manera colectiva”.

La determinación se tomó pese a que el Pacto de Unidad, que aglutina a los movimientos sociales afines al MAS, ya había decidido que Choquehuanca y Rodríguez sean los candidatos.