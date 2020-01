Arce Catacora y Choquehuanca son los candidatos del MAS para las presidenciales

El exministro de Economía, Luis Arce Catacora y el excanciller David Choquehuanca fueron los elegidos por la "reunión de alto nivel" en Argentina, para ser los candidatos del Movimiento Al Socialismo (MAS) en los comicios del 2020.

El anuncio lo hizo el expresidente Evo Morales tras ocho horas de reunión. Luis Arce Catacora será el candidato a la presidencia mientras que el excanciller, David Choquehuanca irá en la dupla, por vicepresidencia.

"El 3 de mayo nuevamente vamos a ganar en la primera vuelta", advirtió.

El expresidente se reunión con autoridades sindicalistas y miembros del Pacto de Unidad para definir el binomio del Movimiento Al Socialismo (MAS), en el céntrico hotel Bauen, en Buenos Aires, hasta donde llegarán unos 50 dirigentes del MAS.

A pesar de que el Pacto de Unidad, que aglutina a las principales organizaciones afines al MAS, había decidido que el binomio lo integrarán el excanciller David Choquehuanca y el dirigente cocalero Andrónico Rodríguez, el expresidente dijo que sólo eran precandidatos y que hoy se definirá cuál será la dupla.

Finalmente, Rodríguez, que esta jornada particpó de actos de concentración en el trópico, fue excluido.

"Respetamos que Andrónico en las encuestas va primero pero aquí hay que reconocer el esfuerzo de todas y de todos. (...) No es sencillo llegar a acuerdos. Yo soy del trópico, Andrónico primero en encuestas, yo estaría pelenado, batallando, no hice eso, a veces hay que saber sacrificarnos por un proceso político, yo quiero que me entiendan las juventudes", precisó Morales a manera en un mensaje a su región.

Morales afirmó que al incorporar a Choquehuanca se toma en cuenta la decisión del Pacto de Unidad. "Hemos escuchado interesantes intervenciones de que vale más razones, argumentos, elementos para seguir con nuestro proceso de cambio (...)", dijo acompañado de algunos dirigentes que se dieron cita en el encuentro.