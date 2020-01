Arrestan a 3 personas por entrar a la casa de Romero; éste denuncia acoso

La Policía Boliviana arrestó ayer con fines investigativos a tres personas que habrían ingresado al domicilio del exministro de Gobierno Carlos Romero, presuntamente para sacar ropa destinada a la exautoridad detenida preventivamente en la cárcel de San Pedro de La Paz. La defensa de Romero denunció que se trataba de miembros de su equipo jurídico y lamentó el acoso que está sufriendo la vivienda de la exautoridad.

La voz de alerta salió de los miembros de la “Resistencia”, que hicieron conocer a la Policía que algunas personas ingresaron a domicilio ubicado en la zona de Auquisamaña en La Paz. En el operativo, una de las personas dijo ser abogada y sostuvo un cruce de palabras con miembros de la organización juvenil, a los que acusó de ser “terroristas”.

Posteriormente, el exviceministro de Seguridad Ciudadana, Wilfredo Chávez, denunció que la abogada Mónica Ramírez y otro colega suyo fueron detenidos en la casa de Romero, por lo que pidió a las instituciones del foro paceño pronunciarse sobre este hecho al tratarse de abogados.

El exministro de Gobierno escribió en sus redes sociales: “Grupos fascistas han rodeado mi casa, al interior están mi esposa y mi hijo, quien ha ingresado en shock. Necesitan paramédicos. ¡Urgente!”.

La intervención policial fue filmada por los “pititas”, que acompañaron el traslado hasta la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de la zona sur, donde continuaron con el cruce de palabras y filmaciones mutuas.

En las dependencias policiales, Ramírez no pudo acreditar su identidad porque no tenía su cédula personal y sólo portaba su credencial del Registro Público de Abogados, según el video difundido por la agrupación “Lucha por Bolivia La Paz”.

“Me han secuestrado, me han detenido y me amenazaron de muerte. Voy a dar parte a Derechos Humanos porque me quieren matar”, dijo la abogada que sostenía comunicaciones con otra persona para que le traiga la cédula de identidad.

Grupos de resistencia mantienen una vigilia permanente a la casa de Romero para evitar que se saque alguna documentación vinculada a la exautoridad.

Romero está con detención preventiva desde el viernes, por el caso Uelicn.

DATOS

Convocan a Cáceres

La Fiscalía convocará a declarar en calidad de denunciado a Felipe Cáceres, el denominado “zar antidroga” del gobierno de Evo Morales, por presuntos hechos de corrupción en las licitaciones que hizo la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn) a un consorcio de empresas lideradas por Horizontal de Aviación Bolivia. Por el mismo caso, el exministro Romero está con detención preventiva.