Largas filas en inicio del registro y TSE prevé que padrón crezca en 3%

Adriana Coca, vecina de la zona de Cala Cala, al norte de Cochabamba, tiene 17 años pero cumplirá 18 los primeros días de mayo. La estudiante asistió a las 7:00 de ayer junto a dos de sus amigas a empadronarse para las elecciones presidenciales, y se sorprendió con la cantidad de personas que ya estaban en la fila.

Y es que el primer día de empadronamiento de votantes para los comicios de mayo se caracterizó por una gran afluencia de personas, que en el caso del punto de Cala Cala sobrepasó los 200 metros de fila.

“Es mi primera vez que voto. Espero que estas elecciones nos traigan tranquilidad, ya que hay diferencias entre las personas que generan conflictos”, dijo.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitó en todo el país 700 puntos de empadronamiento, de los cuales 53 están en Cochabamba. El periodo de registro se abrió ayer y durará hasta el 26 de enero. Deben empadronarse las personas que hayan cambiado de domicilio o que cumplan 18 años hasta el 3 de mayo de 2020.

El vocal del TSE Francisco Vargas explicó que el empadronamiento es uno de los puntos más importantes del proceso electoral. Aseveró que se prevé que el padrón nacional crezca entre 2 y 3 por ciento.

“Son nueve días de empadronamiento, normalmente existe un crecimiento del 3 por ciento; no tenemos el dato exacto, pero no sobrepasa del 3 por ciento de empadronados, es después de dos meses del proceso (del 20 de octubre), por lo tanto, no creemos que haya un crecimiento grande, pero sí de movimiento de domicilios”, indicó.

Para las fallidas elecciones del 20 de octubre de 2019, el TSE habilitó un padrón de 7.315.364 votantes. Cochabamba tenía 1.325.896 habilitados.

Atención lenta

Carlos, de 18 años, asistió a las 6:30 al punto de registro de Cala Cala para inscribirse. El empadronador lo atendió a las 9:30. “Es una elección histórica, será la primera vez (que voto). No sé por quién votar , va a ser reñido”, dijo, a tiempo de quejarse por el lento avance de la fila.

Brayan, también de 18, llegó antes, cerca de las 6:00, y “ya había como 50 personas”. “Son elecciones poco comunes”, dijo sobre su expectativa de los comicios.

El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED), Humberto Valenzuela, destacó la cantidad de personas que asistió el primer día.

“Queremos destacar la vocación democrática de las personas que se encuentran acá desde el primer día, y queremos convocar a los demás ciudadanos a que no esperen al último momento para registrarse. La atención en todos los puntos habilitados comienza a las 8:00. El único requisito es la cédula de identidad original y vigente”, indicó la autoridad.

En el exterior, el proceso de registro se realiza en cinco países: Chile, EEUU, Argentina, España y Brasil.

SANEAMIENTO

Ciudadanos pueden depurar a fallecidos

El TSE abrió el periodo para que la ciudadanía, siguiendo cinco pasos, coadyuve a la entidad electoral en el trabajo de depuración de un familiar fallecido del padrón electoral, en el marco del trabajo de saneamiento que realiza en miras de las elecciones del 3 de mayo.

Entre el 15 de enero y el 23 de marzo, los ciudadanos pueden ayudar con la depuración con cinco pasos: ingresando a https://yoparticipo.oep.org.bo para verificar si hay un registro fallido; descargar el formulario que está en https://www.oep.org.bo/; llenar el formulario; entregarlo en el Sereci; verificación y depuración en el registro.

3_pais_2_rochaaaaaaa.jpg Largas filas se registran en puntos de empadronamiento. JOSÉ ROCHA.

TSE alista reglamentos para comicios de mayo

El vocal del TSE Francisco Vargas explicó que los reglamentos que ordenarán las elecciones del 3 de mayo ya están elaborados y se enviarán a los Tribunales departamentales para su socialización.

Se trata de los reglamentos de campañas y propaganda, de sanciones y multas, entre otros, que regirán los comicios de mayo.

Dijo que todos los reglamentos serán puestos en conocimiento público y que podrán ser descargados en la página del TSE. Asimismo, aseveró que se socializará los reglamentos entre los partidos, los medios y la población.

Sobre el fortalecimiento público para los partidos, a partir de publicidad subvencionada, el vocal explicó que será un monto similar a los 35 millones de bolivianos de la anterior elección y que se repartirán de acuerdo a la Ley de Organizaciones Políticas.