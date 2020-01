Ministro advierte que iniciará acciones contra grupos violentos

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció que su despacho iniciará acciones contra grupos violentos que cometan actos de racismo y discriminación. La formación de milicias también fue nombrada por la autoridad.

Ayer, luego de la firma del convenio para la construcción de una cárcel en Arani, el Ministro fue consultado sobre los hechos que se registraron el pasado viernes en la plazuela de Cala Cala, donde un grupo de jóvenes de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) desalojó a varias mujeres de pollera.

Según los videos difundidos en esa jornada, se observa que los jóvenes hicieron estallar petardos en el lugar para pedir que el grupo se retire del lugar. La RJC señaló que se trató de un grupo que intentó retirar algunos objetos del monumento que instalaron durante los conflictos de octubre y noviembre.

“He sido muy claro respecto a eso, lo importante es no satanizar a nadie. He sido muy claro, ni en Cochabamba, ni en las ciudades, ni en el campo, ni en el trópico se va a permitir racismo, discriminación, ni tampoco ningún movimiento irregular o milicias. No se va a permitir”, dijo Murillo.

El Ministro señaló que al revisar la información se tienen dudas sobre la situación que se registró, debido a que es “confuso” por lo que se iniciaron las investigaciones respectivas.

Asimismo, señaló que se podría tratar de un acto “armado”.

“Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, vamos a investigar y cuando tengamos claridad sobre el tema, vamos a decir. Que quede claro como soy, no se permite racismo, discriminación, ni milicias de ningún lado. Eso no lo vamos a permitir, vamos a iniciar acciones contra aquellos que sean violentos. Estamos en un país donde tenemos que reconciliarnos y para eso alguien tiene que poner orden y en este caso me toca poner el orden a mí”, afirmó.

Murillo también se refirió a las presuntas denuncias que existen sobre la RJC y señaló que no se tiene ningún documento en la Fiscalía y que, en cuanto se presenten, hará el seguimiento correspondiente.

Luego afirmó que hizo un pedido expreso al comandante departamental de la Policía, Jaime Zurita, para que se reúna con este grupo.

“Que busque a los líderes de este grupo, se siente con ellos y les diga que Cochabamba está muy agradecida con el trabajo que han hecho, pero es importantísimo que seamos claros con esto. No podemos permitir violencia de ningún lado, entonces esa gente ha sido muy útil para Cochabamba, ha defendido a los cochabambinos pero basta, no vamos a permitir que de ahí saltemos a tener milicias o tener gente que se crea con derechos, eso no va a suceder”, advirtió.

Murillo incluso señaló que si buscan ser un grupo de seguridad deben presentar su documentación ante el Ministerio de Gobierno.

“Quieren ser una asociación de motoqueros, pueden serlo pero sin violencia y sin estar sobresaltando a la gente”, apuntó.

INVESTIGAN GOLPIZA A MIEMBRO DE LA RJC

La Policía investiga la golpiza que sufrió uno de los miembros de la Resistencia Juvenil Cochabala (RJC), M. B. R., en la madrugada del domingo, según denunciaron a través de las redes sociales.

En un video que circula se observa que el joven transita por una avenida a las 3:30 cuando es atacado por dos personas.

Según se informó, M. B. R. sufrió el robo de su celular y su billetera. El ataque dejó al joven con lesiones en el rostro y en el abdomen por lo que fue operado ayer.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, dijo que este caso se está investigando porque “la violencia también trae violencia”.