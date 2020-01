Senador Aguilar dice que en el MAS hay un "grupo de privilegiados con posiciones radicales"

Después de protagonizar una dura discusión con el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) Franklin Flores, el senador de esa misma organización política, Omar Aguilar, habló del impasse y ratificó que las renuncias de Evo Morales y Álvaro García Linera a la presidencia y vicepresidencia del Estado, respectivamente, fueron aceptadas por la mayoría del pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Tras la sesión de la ALP, Flores cuestionó a Aguilar por "haber contado mal" los votos que aceptaron la renuncia de Morales y aseguró que la mayoría de los legisladores rechazó la dimisión del expresidente.

No obstante, Aguilar, en entrevista con Unitel, aseguró que la mayoría de los legisladores optó por aceptar la renuncia de Morales y lamentó que Flores tenga "posturas radicales" que pueden volver a convulsionar el país, según citó El Oxígeno.

En ese sentido, el Senador negó que haya una división en la interna del MAS y aseguró que solo son "algunos grupos privilegiados" lo que no entienden que "estamos en una nueva coyuntura".

DISCULPAS

Aguilar se disculpó ante la población por el impasse que protagonizó a gritos con Flores, sin embargo. Pero dijo que no permitirá ser acusado por parte de alguien, como el diputado, incluso cuestionado por corrupción.

"No debiera ser la conducta me disculpo ante la población boliviana por este impase con el diputado Franklin Flores, pero no estoy dispuesto a que cuando estamos haciendo justamente cobertura con medios, se nos venga increpar de que hubiésemos manipulado la votación", manifestó, según Erbol.

Recalcó que tiene la conciencia tranquila con la aceptación de las renuncias, y que esa decisión es la mejor para la pacificación del país.