Actos separados y patrullajes sellan los 10 años del Estado Plurinacional

El 22 de enero más tenso desde la creación del Estado Plurinacional se vivirá hoy en Bolivia, con patrullajes conjuntos de las Fuerzas Armadas y la Policía y dos actos separados: uno dirigido por el Gobierno transitorio y otro por el expresidente Evo Morales y el Movimiento Al Socialismo (MAS).

La presidenta transitoria, Jeanine Áñez, dará su informe a la nación en un acto especial convocado para las 11:00 en Palacio Quemado.

A diferencia de otros años, el informe presidencial no se realizará ante la Asamblea Legislativa, como acostumbrada el expresidente Evo Morales, y tampoco habrá un desfile cívico militar.

Áñez, según el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, dará un breve informe de algo más de 20 minutos sobre sus poco más de dos meses de gestión, centrando su mensaje en tres pilares: la pacificación del país, estabilidad de la economía y la gestión administrativa.

A diferencia de otros años, no es obligatorio que los medios de comunicación transmitan el mensaje presidencial, según decidió la misma mandataria.

Pero el MAS tiene su propia agenda para celebrar al Estado Plurinacional.

El expresidente Evo Morales convocó desde su exilio en Argentina a un acto en el que dará su informe de los 14 años de gestión.

El exmandatario organiza un acto especial en el Estadio Deportivo Español, en la zona de Flores, en Buenos Aires, para las 16:00 hora de Bolivia.

Este evento será transmitido para todo el país, por lo que los partidarios del exmandatario convocaron a concentraciones en todas las capitales del país, para seguir el mensaje de Morales.

En La Paz, las organizaciones del partido azul se concentrarán en la zona de El Alto.

En Cochabamba, los afines al MAS convocaron a una masiva reunión que se realizará desde las 9:00 en la zona sur de la ciudad, final avenida Panamericana.

La dirigente de la Federación de Mujeres Campesinas del Trópico de Cochabamba, Segundina Orellana, explicó que la convocatoria las organizaciones del MAS no tienen previsto realizar bloqueos y aseguró que la movilización será pacífica.

Participarán las Seis Federaciones del Trópico, la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos de Cochabamba, Interculturales, Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, entre otros.

El vicepresidente del MAS en Cochabamba, Orlando Zurita, afirmó que no se tiene previsto realizar bloqueos y que el objetivo del acto es seguir el mensaje del expresidente Morales y celebrar los 10 años del Estado Plurinacional y los 14 años de la primera victoria del MAS.

Consultada sobre las movilizaciones anunciadas contra la prórroga de mandato de Jeanine Áñez, Segundina Orellana aseveró que rechazan esta ampliación y ratificaron que no aceptarán al “Gobierno de facto”, pero descartó bloqueos o otras medidas más contundentes.

A pesar de ello, las FFAA y la Policía continuarán los patrullajes conjuntos ordenados por el Gobierno transitorio, para “garantizar la paz” y evitar cualquier hecho de violencia.

El comandante de la Guarnición Militar de Cochabamba, Alfredo Cuellar, aseveró que “las FFAA vamos a estar atentos. Si ellos están tranquilos, no vamos a intervenir en nada, ellos hacen su reunión y nosotros vamos a hacer nuestro trabajo rutinario, pero, eso sí, nosotros no vamos a permitir desmanes ni violencia”.

10 Aniversario. El Estado Plurinacional celebra 10 años desde la promulgación del decreto de feriado y 11 desde la promulgación de la nueva CPE.

CABILDO RESPALDA A ÁÑEZ Y PIDE UNIDAD

Un cabildo organizado por los puntos de bloqueos del paro de 21 días contra Evo Morales en Cochabamba determinó respaldar al Gobierno transitorio de Jeanine Áñez, exigir a los políticos que conformen un frente de unidad contra el MAS y exigir que cese la prórroga de la Asamblea Legislativa, además de otros puntos.

También se determinó rechazar las movilizaciones de sectores del MAS que buscan desestabilizar a Áñez y se pidió la renuncia de autoridades afines al MAS.

El cabildo se realizó en la plaza de las Banderas, con la presencia de los dirigentes de todos los puntos de bloqueo de Cochabamba, Quillacollo y Sacaba.

DATOS

COB no participará. La Central Obrera Boliviana (COB) determinó no participar de ningún acto por el 22 de enero, ni del MAS ni del Gobierno transitorio, porque como organización fueron garantes de la paz.

Aniversario sin Evo. Este 22 de enero se celebrará por primera vez el aniversario del Estado Plurinacional sin Evo Morales en el poder.

Feriado nacional. El Gobierno transitorio determinó respetar el feriado nacional del 22 de enero, con la suspensión de actividades en el ámbito público y privado.

Áñez hablará 20 minutos. La presidenta del Gobierno transitorio, Jeanine Áñez, dará un mensaje que durará unos 20 minutos y se centrará en tres ejes: la pacificación, la gestión y la estabilidad.

Tensión en el trópico. La movilización de militares y policías para patrullajes en el país molestó a varios sectores del MAS, sobre todo en el trópico de Cochabamba, donde los pobladores instalaron vigilias en la carretera Cochabamba - Santa Cruz.

POLICÍA ACUARTELA A TODOS SUS EFECTIVOS EN EL PAÍS

El viceministro de Régimen Interior, Daniel Humérez, explicó ayer que la totalidad de los efectivos de la Policía fue acuartelada para evitar cualquier momento de tensión en las movilizaciones de hoy. Advirtió que, si hay violencia, los afectivos actuarán.

“Por un orden de seriedad y responsabilidad, se ha dispuesto el acuartelamiento de todo el elemento policial a efecto de que estén en alerta ante cualquier orden de conflictividad que se pretenda generar.

Esto sólo por prevención, no es que vamos a salir a tener enfrentamientos contra los movimientos sociales; vamos a ser respetuosos de las movilizaciones pacíficas, pero si hay excesos, vamos a hacer respetar la ley”, dijo la autoridad.

Humérez recordó que varios dirigentes del MAS advirtieron que desde hoy se movilizarían para protestar contra el Gobierno transitorio, por lo que aseveró que la Policía actuará bajo la ley.

“Nosotros somos respetuosos del orden, que ellos tienen el legítimo derecho de expresar sus inquietudes políticas, pero vamos a ser absolutamente celosos para que no se resquebraje el orden de tranquilidad o se comentan daños o excesos en la propiedad pública o privada, si no ocurre ningún acto de vandalismo, no va a haber ninguna represión”, dijo.

La Policía boliviana tiene cerca de 35 mil efectivos desplegados en todo el país.