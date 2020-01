Caso Scouts: acusado de abuso sexual trabaja en el Ministerio de Educación

Hebert G. V., exjefe distrital de Scouts en La Paz, acusado formalmente por estar involucrado en un caso de abuso sexual a 17 menores de edad, figura —según la Contraloría General del Estado— como funcionario del Ministerio de Educación desde el 9 de enero pasado.

Según la información proporcionada, esta persona cuenta con dos procesos abiertos: el de abuso sexual y otro de aborto forzado (aún sin imputación). Hebert logró salir de la cárcel tras haber sido beneficiado con la libertad pura y simple, esto por el amparo de la Ley 1173.

Las víctimas de abuso sexual remitieron una carta al Ministerio de Educación para tramitar una entrevista con la titular de este cargo. La solicitud aún no fue respondida.

“Les dimos un plazo hasta el próximo lunes para responder. Según la Ley 348, las personas implicadas en procesos como el nuestro (abuso sexual) no pueden tener beneficios, y ahora vemos que Heber G. es funcionario público”, dijo Pablo, representante de las víctimas.

El artículo 13 de la norma mencionada establece que “cualquier denunciado por delitos de orden sexual no pueden ejercer ningún cargo público”.

Los Tiempos se comunicó con el abogado defensor de Hebert G., pero éste dijo que se comunicaría con este medio y hasta el cierre de esta edición no lo hizo.

Según la información a la que accedió este medio de comunicación, Hebert G. cuenta con otro proceso abierto aborto forzado; sin embargo, este caso aún no cuenta con una imputación formal por favorecimiento por parte de la fiscal hacia el acusado.

“La fiscal asignada al caso era pareja del abogado de Hebert. No sabemos cómo, pero la convenció de rechazar la denuncia, por ello hasta ahora no existe una audiencia cautelar”, explicó Pablo.

La resolución de rechazo 023/2019 de fecha 15 de abril de 2019 dicta que la fiscal de materia Verónica Marca Álvarez falló a favor de Hebert G. por la probable comisión de aborto forzado y establece que se debe continuar con la investigación.

Otros procesados

El vocero de las víctimas, Juan Álvarez, explicó a Los Tiempos que, durante todo el desarrollo del proceso, los acusados, a través de audiencias excesivas, lograron mejorar su situación jurídica.

“A Gunter M. le cesaron las medidas cautelares y está en proceso de excarcelación. Está acusado por abuso deshonesto a adolescentes y encubrimiento”.

“Hebert G., exdirector distrital de los Scouts La Paz, tiene libertad pura y simple y está acusado por encubrimiento. Tiene otra causa abierta por aborto forzado (a una de las víctimas), pero esto aún sigue en Fiscalía”.

“Henry A. está recluido en el penal de San Pedro y tiene acusación formal por abuso deshonesto y perversión de niños”, es el resumen de la situación legal actual de los acusados, según la explicación del vocero de las 17 víctimas, Juan Álvarez.

La Ley 348 establece que “cualquier denunciado por abuso sexual no puede ejercer como funcionario público”.

17 HISTORIAS DE ABUSO SEXUAL

“Estamos tratando de sanar nuestras vidas”. Con esa frase, Ramiro comenzó a relatar lo que “uno de los mejores instructores (Henry A.)” le había hecho.

Las víctimas apuntan a Henry A. como la persona que abusó sexualmente de varios menores que formaron parte de los Scouts La Paz.

“Todo el tiempo hablaba de sexo, generaba ambientes para compartir con nosotros y al final siempre terminábamos consumiendo bebidas alcohólicas. Uno de esos días, él me abrazó y me besó de manera violenta”, contó Julián. “Pasaron casi 15 años de lo que me tocó vivir. Es confuso y difícil de entender. Nos hacía ver pornografía, en un cuarto oscuro. Nos decía que pensemos en una de las chicas de los scouts y nos masturbemos”, agregó