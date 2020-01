RJC señala que es un grupo pacífico y que estará en “statu quo”

Después de que el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció que iniciará acciones contra grupos violentos que cometan actos de racismo y discriminación, la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) indicó que son un grupo pacífico, que no discrimina y hoy no reaccionarán a las provocaciones que puedan presentarse.

“Esa gente (RJC) ha sido muy útil para Cochabamba, ha defendido a los cochabambinos; pero basta, no vamos a permitir que de ahí saltemos a tener milicias o tener gente que se crea con derechos, eso no va a suceder”, advirtió Murillo el lunes.

“Nosotros estamos plenamente de acuerdo con las declaraciones de Murillo. No se debe permitir ni las milicias ni grupos armados, nosotros en ningún momento hemos estado armados. No discriminamos a nadie, no pertenecemos a partidos políticos y no somos personas violentas”, dijo Jassir Molina, miembro de la RJC.

Agregó que en esta jornada “vamos a esperar en ‘statu quo’, no vamos a dar lo que estaban buscando, que es la provocación. No nos vamos a ir a enfrentar porque nosotros buscamos la pacificación, no tenemos por qué agredir a nadie o vulnerar su derecho a la locomoción, pero si vienen a destrozar instituciones, haremos prevalecer el derecho”, declaró Molina.