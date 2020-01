SOL.bo no llega a acuerdos con Comunidad Ciudadana por falta de “apertura”

El partido del alcalde paceño Luis Revilla, Soberanía y Libertad (SOL.bo), admite que todavía no se definió la alianza con Carlos Mesa que candidatea a la presidencia por Comunidad Ciudadana (CC). Aseguran que no encuentran “apertura” en el partido de Mesa.

Edwin Herrera, integrante de SOL.bo confesó que se encuentran preocupados por la falta de consenso con Comunidad Ciudadana. Por lo que la alianza entre Revilla y Mesa pende de un hilo.

“En las últimas horas tuvimos una evaluación y el resultado es que estamos profundamente preocupados porque no encontramos la apertura necesaria en CC. No hay apertura en modificar para ganar la estrategia electoral y no encontramos apertura para tener y forjar una candidatura de unidad”, expresó Herrera.

Además aseguró que existe una negativa, por parte de CC, de la inclusión de sectores que ahora están descontentos con el MAS y la conformación del binomio, sobre todo en el caso de Gustavo Pedraza, que fue candidato a la Vicepresidencia.

Explicó que hoy, SOL.bo sostendrá una reunión nacional con todos sus representantes para definir la alianza.

Además, contó que en las últimas horas tuvo acercamiento con el Partido Demócratas.

El viernes vence el plazo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la inscripción de alianzas que participarán en los comicios generales del 3 de mayo, y después corre otro tiempo para la inscripción de candidaturas.