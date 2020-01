En los últimos 7 años, 677 mujeres fueron víctimas de feminicidio

En la ciudad de La Paz, un altercado entre amigos que compartían bebidas alcohólicas terminó con un joven asesinado por arma blanca en plena vía pública Ver más Altercado entre amigos termina con un muerto en La Paz

Navales rescataron a dos adolescentes que fueron arrastrados por la corriente en el río Bermejo, informó el miércoles la Armada Boliviana. Ver más Navales rescatan a dos adolescentes en el río Bermejo

El exlíder cívico cruceño y candidato a la Presidencia, Luis Fernando Camacho, pidió a la presidenta constitucional, Jeanine Áñez, que no se postule a las elecciones generales y cumpla su palabra. Ver más Camacho pide a Áñez no postularse: "No sería ético"