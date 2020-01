Áñez causa revuelo con postulación y Mesa pierde a sus principales aliados

La postulación de la presidenta transitoria Jeanine Áñez causó revuelo y movió todo el mapa político. Políticos criticaron la decisión de la mandataria, aunque también recibió respaldos, mientras analistas observan que su postulación puede generar problemas en la gestión transitoria.

Otro elemento que dejó la jornada del cierre de alianzas fue la “soledad” con que termina el que fuera segundo en las elecciones del 20 de octubre, el candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa.

El expresidente Jaime Paz Zamora tuiteó: Qué pena, Jeanine Ánez. ¡Quién nos va a creer que no fue golpe de Estado! Ha dañado sin retorno la credibilidad y el sentir de gran parte de los bolivianos. Es a usted a quien le tocó la sucesión constitucional, no a su partido, y es usted la que deberá responder a la nación”.

El líder nacional del MNR, Luis Eduardo Siles, fue más duro: “Difícil encontrar palabras. Esto es una traición a los que murieron y lucharon por recuperar la democracia, una justificación para los que denunciaron un golpe y un regalo para (Evo) Morales. En dos meses y medio se transformaron exactamente en lo que criticaban”.

Carlos Alarcón, delegado de CC, no quiso referirse a otras candidaturas y anunció que el postulante Carlos Mesa dará declaraciones al respecto hoy.

Comunidad Ciudadana, que en los fallidos comicios del 20 de octubre obtuvo el segundo lugar con 36,51% frente a 47,08% del MAS, se quedó sin sus principales aliados: Sol.Bo, del alcalde paceño Luis Revilla, y Unir, del gobernador tarijeño Adrián Oliva.

Para el analista político Rolando Tellería, la postulación de Áñez “responde a un cálculo político que sólo considera el momento, olvidando que la política en Bolivia es sorprendentemente dinámica”.

Asevero que la Presidenta puede “transitar fácilmente ese camino de héroe a villana”, ya que, si bien no tiene ningún impedimento legal para inscribir su candidatura ni estaría obligada a renunciar, su principal impedimento es ético.

“Todo por miserias y cálculos políticos de su partido, cuyos integrantes, al haber probado las mieles del poder, se olvidaron del carácter y la esencia del papel transitorio, “obligándola”, por esos intereses mezquinos, a ser candidata”.

Dijo que el MAS puede aprovechar esta situación para desgastar a Áñez .

Ella, que es defensora de las “pititas” se olvida de que, entre otras cosas, las “pititas” demandan un cambio de comportamiento de la clase política. Las “pititas” también demandan ética. Y su decisión, en ese sentido, provoca una enorme desilusión, aseveró.

En tanto, la analista Erika Brockmann dijo que la postulación de Áñez puede precipitar un reacomodo en el gabinete, pues hay miembros que son parte de la estructura del binomio Luis Fernando Camacho y Marco Pumari.

4 alianzas inscritas. Al cierre del plazo de inscripciones, el TSE registró cuatro alianzas: Libres 21, Creemos, Juntos avanzaremos y Comunidad Ciudadana.

PRESENTARÁN RECURSO PARA FRENAR A ÁÑEZ

El diputado Tomás Monasterio, de Unidad Demócrata pero aliado del candidato Luis Fernando Camacho, anunció que presentará un recurso en el Tribunal Constitucional contra la candidatura de Jeanine Áñez, porque, a su criterio, la mandataria no puede ser candidata y presidenta, porque ella no fue electa, sino que llegó al cargo por sucesión constitucional.

“Es constitucional, pero no es legal y ético. No tiene palabra, por eso nos preocupa. Nos parece irresponsable la Presidenta en sentido que no respeta a un Gobierno transitorio”, indicó.

CAMACHO DICE QUE COSTARÁ SANAR LAS HERIDAS

REDACCIÓN CENTRAL

Tras ser abucheado, insultado y hasta agredido en la ciudad de La Paz, donde pretendía visitar la tradicional fiesta de la Alasita, el candidato Luis Fernando Camacho dijo que costará mucho sanar las heridas de la violencia que sembró el MAS en sus años de gobierno.

“La herencia del odio y la violencia no fue por lo que luchamos. No nos detendremos hasta consolidar la unión de nuestro país”, aseveró en su cuenta de Twitter.

Hoy, Camacho llegó a La Paz, entre otras cosas, para visitar la feria de la Alasita. Su visita no pasó desapercibida y varias personas mostraron su rechazo tildándolo de “oportunista”, “racista”, “doble moral” y “asesino”. Las Alasitas es la festividad de la abundancia y prosperidad y se caracteriza por la compra y venta de miniaturas de autos, casas, documentos y otros.