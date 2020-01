Bolivia suspende relaciones con Cuba y denuncia injerencia política

La Cancillería de Bolivia informó ayer de la suspensión de relaciones diplomáticas con Cuba a raíz de las expresiones del canciller de ese país, Bruno Rodríguez, sobre la presidenta Jeanine Áñez.

“A partir de la fecha, suspender las relaciones diplomáticas con la República de Cuba. Esta determinación obedece a las recientes e inadmisibles expresiones del canciller (cubano) Bruno Rodríguez Parrilla y la permanente hostilidad y constantes agravios de Cuba contra el Gobierno constitucional boliviano y su proceso democrático”, señaló el canciller interino, Yerko Núñez.

La determinación se dio debido a la publicación de un tuit publicado por Rodríguez el pasado 22 de enero. El Canciller cubano apuntó a Áñez como “golpista autoproclamada”.

Para Núñez, el Gobierno de Cuba afectó de manera sistemática las relaciones diplomáticas que estaban basadas en el respeto mutuo y los principios de no injerencia en los asuntos internos.

Según la autoridad, no se suspenderá al embajador y se tendrá un grupo de funcionarios bolivianos que se encargarán de atender los trámites que requieran; sin embargo, la legación diplomática abandonará Cuba dentro de los plazos establecidos.

“No hemos querido llegar al extremo de cortar todo vínculo, (…) pero en cierto modo la suspensión significa esto, no hay más tratativas con un Gobierno injerencista que no respeta la soberanía”, aseguró el vicecanciller, Carlos Eduardo Zanier.

¿Consecuencias?

Al respecto, dos expertos en derecho internacional fueron consultados sobre la situación que se generará por la suspensión de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

“Considero que esto parte de una política del actual Gobierno, es una política que ha tomado como una reacción a lo que el anterior Gobierno hizo en el ámbito de las relaciones internacionales. Dentro de la política del actual Gobierno está acercarse a Estados Unidos e ir cerrando algunas relaciones con los países que son opositores a EEUU”, explicó el jurista Luis Inarra.

El abogado dijo que se trata de una pugna entre izquierda y derecha, mostrando además la intención de entablar relaciones sólidas con el país del norte.

“No debería haber gran afectación para los nacionales de ambos estados que están en esos países”, dijo Inarra.

La posición fue compartida por la abogada Amparo Cordero, que señaló que no “tendría” que afectar en ningún sentido a los ciudadanos.

Sobre otro tipo de consecuencias que podrían darse a largo plazo, Inarra afirmó que aún es prematuro observar o predecir lo que podría suscitar, pero los negocios serán los afectados.

“Habría que ver cuáles son los negocios que ambos países han llegado a consolidar, cuáles son éstos y cuál será el destino”, dijo.

Inarra afirmó también que será tarea del nuevo Gobierno definir cuál será el futuro de la relación diplomática entre Bolivia y Cuba.

Por otra parte, para Cordero, la decisión de Bolivia pudo tener un acápite previo con la solicitud de una reparación.

“Sino es exigirle que haga una reparación, una disculpa pública. Lo mínimo que podemos hacer es dejar en suspenso las relaciones. No creo que la decisión sea apresurada, debió haber sido una satisfacción pública de inicio y recién después de ello. Las relaciones en los Estados se basan en intereses mutuos, habría que analizar cómo Bolivia se beneficia con las relaciones con Cuba”, detalló la experta.

Las relaciones con Cuba, de momento, están suspendidas y el nuevo Gobierno será responsable de definir el tema entre ambos países.

MORALES “CONDENA” LA DETERMINACIÓN

El expresidente Evo Morales señaló ayer que “condena” la determinación del Gobierno transitorio de suspender las relaciones con Cuba.

“Condenamos profundamente la suspensión de relaciones del Gobierno de facto de Áñez con la hermana República de Cuba”, publicó ayer en su cuenta de Twitter.

Asimismo, criticó “el deterioro permanente de imagen internacional del Estado Plurinacional de Bolivia de respeto a la libre autodeterminación, soberanía y diplomacia de los pueblos”.

El Gobierno de Morales mantuvo relaciones diplomáticas con Cuba y Venezuela.

CRONOLOGÍA

Noviembre 2019. Médicos cubanos. Por decisión del Gobierno transitorio, los médicos cubanos que trabajaban en Bolivia fueron retirados de los cargos que ocupaban.

22 de enero de 2020. Rodríguez se pronuncia. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, califica a Jeanine Áñez como “mentirosa”, “golpista” y “autoproclamada”.

24 de enero de 2020. Suspenden relaciones. Bolivia define suspender las relaciones diplomáticas con Cuba a raíz de la postura del Canciller cubano que consideró como “hostilidad permanente”.

“NO DEBE AFECTAR LA RELACIÓN CONSULAR”

REDACCIÓN CENTRAL

“Si Bolivia no tiene relaciones con Cuba no significa que no puede proteger a los bolivianos que viven en Cuba y viceversa. Esos asuntos consulares son independientes de las relaciones diplomáticas que puedan tener ambos países”, señaló la abogada experta en derecho internacional, Amparo Cordero.

En este sentido, la jurista señaló que el Gobierno de transición está en una “situación delicada” en el ámbito internacional, ya que todos están pendientes de los actos y el enfoque que recibe Bolivia del escenario internacional.

“Cuanto menos conflicto generemos en ese escenario, es posible que la opinión pública internacional nos vea con más aceptación. Estos entuertos nos complican en la opinión pública internacional. Hay que ser muy cautelosos, muy mesurados”, señaló Cordero.

La jurista dijo que son situaciones que “no le hacen bien al Estado boliviano” por la proyección que Bolivia quiere mostrar.