Bertha Chuquimia: Las ONG hablarán de violencia y uso de la tecnología en las unidades educativas

La viceministra de Educación Regular, Bertha Chuquimia, en una entrevista con Los Tiempos detalló que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) ingresarán esta gestión a las unidades educativas para apoyar en el Plan Nacional de Contingencia, que tiene como premisa abordar el tema de la violencia, pero también apoyarán en el uso de la tecnología.

Asegura que el tema de la violencia será transversal en todo el sistema educativo regular, por lo tanto el Ministerio de Educación fijará los lineamientos del trabajo que se realizará a partir de este 3 de febrero cuando comiencen las actividades educativas en todo el país.

- ¿Qué cambios se tendrán en este año escolar ?

- En realidad uno de los elementos más importantes que se va a implementar este año es el Plan Nacional de Contingencia sobre prevención de violencias en el ámbito educativo, dado los altos índices de feminicidios e infanticidios.

Esto se lo va a trabajar de forma transversal, todos los maestros o maestras van a tener la opción de trabajar desde el área de su especialidad.

Nosotros tampoco los vamos a dejar solos y para ello como Ministerio de Educación estamos preparando protocolos que pueden ser una alternativa de enfocar cómo vamos a prevenir la violencia. Cuando hablamos del entorno educativo hablamos desde dos miradas: una, la de prevención, y otra, de identificación.

- ¿Este trabajo trasversal se va a realizar en todas las materias?

- No podríamos tratarlo como materia porque estaríamos legitimizando la violencia, pero sí lo vamos a trabajar en todas las áreas con transversalidad. El maestro de matemáticas -en algún momento- tendrá que trabajar en prevención de violencia, el maestro de educación física, etc, etc.

- ¿Cuál es el principal objetivo de este plan?

- Bajar o que mejor que desaparezca esta alta tasa de violencia que está viviendo nuestro país.

Las familias han estado descuidando la formación en valores y por ende en las escuelas hemos tenido debilidades y hemos dejado que nuestros niños sean formados más en las áreas de saberes y el hacer, y no así en los valores, principios, en humanizar la educación.

- Se ha determinado que el uso de celular en aulas está prohibido ¿Esto es así?

- Nosotros en la 001/2020 no lo hemos tomado en cuenta porque vivimos en un mundo tecnológico, sin embargo, necesitamos normar, el estudiante tiene que saber cuán importante es el uso de la tecnología, pero también cuán dañino es cuando no se le da un uso adecuado.

Nosotros ahora a partir del Plan Nacional de Contingencia sobre violencia también estamos firmando convenios con ONG, también hablamos de la prevención en el uso de tecnología cuando no se lo hace adecuadamente.

Hay ONG que van a apoyar en el aprendizaje de cómo debemos utilizar estos medios tecnológicos que están con nosotros. Tenemos que darle herramientas al estudiante para que utilice adecuadamente.

- ¿Cuál será el trabajo con las ONG?

- Cómo usar los celulares de manera óptima y segura, no sólo a estudiante sino también con maestros. Va a ser una apertura a trabajar con la tecnología, pero de manera responsable y no distractoria.

- Los maestros observaron que el Ministerio haya firmado convenios con ONG de Estados Unidos.

- En realidad estamos en ese proceso de tener alianzas con ONG justamente es por el plan de emergencia sobre violencia, entonces amerita aperturarnos, porque hay ONG que ya tienen trabajo sobre esta problemática social. Queremos llegar a la mayor cantidad a menor esfuerzo.

El hilo conductor lo va a manejar el Ministerio de Educación, ellos no van a ir sueltos nosotros vamos a trabajar a partir de diferentes matrices de acuerdo a los requerimientos que vamos a tener. No es que van a ir libremente porque ya basta que el Ministerio de Educación sea un instrumento de adoctrinamiento, esto se va a cambiar, tiene que cambiarse.

- ¿En estos 14 años ha mejorado la educación?

- Se va a realizar una auditoría educativa que seguramente va a dar los resultados de lo que ha sido la Ley 070 como una política educativa nueva que pretendía fortalecer el Estado Plurinacional, entonces veremos cuáles han sido los resultados técnicos aunque sabemos que nuestra educación no ha tenido buenos resultados, pero estamos esperando la auditoría.

- ¿Pero cuál es su percepción?

- El solo decir al maestro que no puede utilizar un texto en primero de primaria ha causado un shock al maestro, porque el maestro no sólo sigue un texto sino lo construye.

En esta apertura que hemos dado a la Ley 070 el maestro de primero de primaria ahora va a ser libre de elegir el método con el que quiera trabajar, puede elegir el método de la palabra, el método ecléctico, el método de rimas, método de frases, va a ser libre y si quiere construir su propio método también. El hecho de que con la ley tan cerrada el maestro tenía que construir sí o sí su propio método, esto nos ha llevado al caos.

Tenemos niños que han terminado primero y no han tenido ese aprendizaje que deberían haber tenido: una comprensión lectora, una escritura con sentido, prácticamente el estudiante se lo dejó ahí con la lógica de que hay un segundo grado en el que se le va a fortalecer … entonces ha preocupado al maestro.